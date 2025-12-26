En la ciudad de Homs
Al menos ocho muertos y 18 heridos al explotar una bomba en una mezquita alauí en Siria
El ministerio sirio del Interior califica el hecho de "ataque terrorista"
EFE
Ocho personas murieron este viernes y otras 18 resultaron heridas por la explosión de una bomba en la mezquita alauí Imam Ali bin Abi Talib de la ciudad siria de Homs, según informó la agencia de noticias siria SANA, mientras que el ministerio sirio del Interior calificó el hecho de "ataque terrorista".
La explosión tuvo lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo, adscrito a la corriente alauí del islam, una rama minoritaria del chiismo que profesa el anterior presidente sirio, Bachar Al Asad, quien fue derrocado el 8 de diciembre de 2024.
El director de Emergencias del Ministerio sirio de Sanidad, Najib al-Naasan, declaró a SANA que la cifra de víctimas todavía es preliminar.
En un comunicado, el ministerio sirio de Exteriores añadió que este ataque constituye "una flagrante violación de los valores humanos y morales y forma parte de los intentos de los remanentes del régimen depuesto" y del grupo terrorista Estado Islámico (EI) "por socavar la seguridad, la estabilidad y sembrar el caos en el país".
De momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado.
El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien se han producido varias advertencias de que su amenaza aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- El Gaucho, brasas que no se apagan
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Navidad solidaria en el Paluso