Ucrania
Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en "un futuro cercano"
"No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado el presidente de Ucrania
EP
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes un nuevo encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en "un futuro cercano", unas palabras que llegan poco después de que el mandatario ucraniano revelara el contenido del borrador del plan de paz para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado la posibilidad de que este encuentro tenga lugar pronto durante una serie de contactos con la parte estadounidense. "No vamos a desperdiciar un solo día", ha apuntado Zelenski.
"Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. Mucho puede ser decidido de cara al Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!", ha aseverado, según un mensaje difundido en su cuenta de Telegram.
El jueves, Zelenski mantuvo una conversación con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sea "realista, eficaz y fiable".
Posteriormente, Zelenski afirmó que había sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", expresó.
