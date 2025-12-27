Tzipi Livni, exministra y exnegociadora de Israel: "Necesitamos a una mujer al frente de la ONU para acabar con el 'mi país primero'".

La exministra de Justicia y Exteriores de Israel, también exagente del Mossad en los años 80, Tzipi Livni (Tel Aviv, 66 años) y exviceprimera ministra, ha vivido un sinfín de vidas. Hace una década todavía era considerada la mujer más poderosa de su país (después de la exprimera ministra Golda Meir en la década de 1970) y estuvo a punto de convertirse en primera ministra israelí, antes de que Binyamín Netanyahu le arrebatara el puesto. Además, ha sido negociadora jefa en dos rondas de conversaciones con las autoridades palestinas: la primera, en 2007-2008, con Ehud Olmert como primer ministro; y la segunda, en una iniciativa promovida por Barack Obama entre 2013 y 2014, bajo el gobierno de Netanyahu.

Tras ese período, se retiró de la vida política activa, pero ahora ha regresado a la esfera pública con el estallido del último conflicto, posicionándose nuevamente como una de las principales voces contrarias al actual Gobierno israelí. Tanto es así que algunos creen que incluso podría volver a presentarse como candidata en las próximas elecciones israelíes, lo que ella no confirma ni desmiente, como defendió en esta entrevista con EL PERIÓDICO.

¿Qué tan importante considera la presencia de mujeres en la diplomacia, especialmente en contextos de guerra?

Esa fue mi razón personal para entrar en política; quería resolver el conflicto. Fui la última negociadora de paz en las dos últimas rondas de negociaciones entre Israel y los palestinos. Así que esto es algo en lo que creo personalmente, y también creo que es algo que Israel necesita. Además, pienso que, ante los diferentes conflictos del mundo, especialmente ahora, cuando de alguna manera los poderes mundiales están sustituyendo a la diplomacia, es aún más importante contar con mujeres en el poder por diversas razones. La primera es que los hombres suelen ver los conflictos como "yo necesito ganar, necesito una victoria", mientras que toda resolución de conflicto se basa en el compromiso […] y lo que descubrí en mis años en la política es que, cuando las mujeres negocian, dejan su ego fuera de la sala de negociaciones. La segunda es que las mujeres escuchan más para entender, no solo la postura de la otra parte, sino también por qué esa parte insiste en determinados aspectos; a partir de ahí intentan resolver. Cuando comprendes eso, no significa que lo aceptes, sino que dispones de las bases para ofrecer una solución distinta.

Aquí Livni se adentra en una reflexión sobre la necesidad de que las autoridades israelíes trabajen con "con los moderados del lado palestino, con la Autoridad Palestina legítima", dice. "Sabemos que no son perfectos, pero representan el conflicto nacional y el conflicto nacional puede ser solucionado, mientras que el religioso, en ambos bandos, no puede ser solucionado", argumenta. Sin embargo, "esa no fue la estrategia de Netanyahu. Él debilitó a la Autoridad Palestina", denuncia.

Después de los cientos de miles de vidas palestinas perdidas, quizá sea apropiado preguntarse qué habría ocurrido si hubiera habido más mujeres ocupando puestos de poder en Israel y Palestina en este último período.

No estoy segura de que podamos afirmar con certeza que solo por eso las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, creo que contar con más mujeres al mando habría significado [una estrategia] no centrada únicamente en la fuerza militar. Yo he apoyado acciones militares contra Hamás en el pasado, pero siempre he intentado buscar maneras de resolver el conflicto también a través de la diplomacia. Y otro aspecto: desde el primer día del inicio de la guerra, siempre he preguntado: "¿Qué hacemos el día después?" Y, sin embargo, desperdiciamos meses hasta que Trump presentó un plan. Esto ocurrió porque Netanyahu decía querer una victoria absoluta. "Victoria, victoria", repetía. La realidad es que quizá se pueda derrotar a Hamás, pero eso no cambia la situación en el terreno. Si se quiere lograr que palestinos e israelíes se pacifiquen, se necesita un plan distinto.

Efectivamente, incluso en el equipo de negociación israelí que pactó el último alto el fuego con Hamas no había ni una mujer. ¿Qué opina de esto?

Que cuando se toman decisiones sobre la guerra u operaciones militares, siempre tiene que haber mujeres. Y quisiera explicar por qué.

Adelante.

Cuando me uní al gabinete israelí, yo era la única mujer en la mesa. Y la mayoría de los ministros israelíes eran exgenerales, venían del ejército, ¿lo entiende?, de altos rangos, y luego habían saltado a la política y ahí estaban, con un lugar en la mesa. Su perspectiva era muy estrecha porque siempre ofrecían soluciones militares, es decir, soluciones que presentaban como soluciones pero que no lo eran, que tenían perspectiva con muchos límites. Por eso pienso que tú puedes preguntarles qué piensan, pero siempre se ha de hacerles preguntas. ¿Qué significa 'ganar'? Eso les preguntaba: 'por favor, explíquenme… ¿Qué significa 'victoria'? ¿Cómo vamos a trabajar con la comunidad internacional para que Hamás sea remplazada por otra organización? ¿Cuál es el lugar de la Autoridad Palestina? La seguridad es mucho más que operaciones militares, por eso nunca le daría eso solo a un grupo de hombres y especialmente solo a exgenerales. Se requieren puntos de vista más abarcadores.

Pero esta no parece ser la tendencia. Una reciente investigación del Israel Democracy Institute apunta a que Israel ha experimentado una exclusión sin precedentes de mujeres de los foros de toma de decisiones en los últimos años. ¿Usted también lo ve así…?

(Interrumpe) Sí, ¡por supuesto! Este es un hecho.

¿Cómo se ha llegado entonces a esta situación?

Es un tema que está conectado también con los partidos religiosos [que integran la coalición de Netanyahu], en los que no hay presencia de mujer alguna. En el pasado, habíamos alcanzado avances, había mujeres en los gabinetes y ahora esto se ha restringido […] Hablábamos antes de mujeres y paz, pero hoy vivimos en un mundo en el que la paz se percibe como una debilidad y la guerra se asocia al poder. […] Pero hablar de paz, de diplomacia, no es ser débiles, es la manera de resolver los conflictos.

Ahora que está hablando de los partidos religiosos israelíes, es imposible olvidar que usted no fue elegida primera ministra de Israel también por su enfrentamiento con estas formaciones.

Así es, era la líder del partido más grande y Netanyahu tenía un escaño menos. Pero él ya se había acordado con la extrema derecha y los ultraortodoxos antes de las elecciones. Eso lo supe después, pero aún estamos así hoy, por lo que, si pregunta si me rechazaron también por ser mujer… es posible. Lo que luego descubrí es que él ya tenía ese acuerdo hecho. Y él los mantiene cerca desde hace 14 años y está dispuesto a cualquier concesión. Y ese es el problema. Israel nació como un Estado judío y democrático, pero cuando tienes en tu propio gobierno a ultraortodoxos que están en contra de la igualdad de mujeres y de personas LGTBI y a una extrema derecha que está en contra de la igualdad con los árabes, entonces este gobierno actúa en contra de lo que yo creo que son los valores básicos de Israel.

La paradoja es que Israel sí tuvo a mujeres muy poderosas al mando, algunas también controvertidas, como Golda Meir.

Sí, ha habido un deterioro [en la presencia de mujeres en Israel] en los últimos diez años; como dije antes, hay menos mujeres en la política […] ¿Por qué esto es relevante? También porque las mujeres que están en el poder no solo envían un mensaje claro, sino que también, en la medida de lo posible, esas mujeres suelen tomar medidas concretas que ayudan a empoderar a otras mujeres que trabajan en otros sectores.

Aún resisten algunos diminutos espacios, por ejemplo, los de la asociación pacifista Women Wage Peace y de su organización hermana, Women of the Sun, que aglutinan a mujeres israelíes y palestinas. ¿Es un pequeño rayo de luz en este contexto?

Sí, tengo cercanía con algunas de ellas, y creo que son maravillosas. Salen a manifestarse, incluso en tiempos muy oscuros, cuando la gente en Israel no quiere o no piensa en la paz. Hay que ser valientes.

¿Qué opina de la próxima elección del secretario general de la ONU? ¿Ya es hora de una mujer?

Sin duda. Y es muy importante. Como dije antes, especialmente ahora, cuando el multilateralismo está siendo reemplazado por el “my country first” (mi país primero) y el “mi país por encima de los demás”, necesitamos cambiar y necesitamos a una mujer para acabar con esto. Las Naciones Unidas se establecieron sobre la base de la comprensión, de valores compartidos, de alianzas, y es fundamental mantener esto. […] Hemos hablado de esto en las rondas anteriores también, pero creo que ahora es el momento. Por eso necesitamos a una mujer a la cabeza de la ONU para acabar con el 'mi país primero'.

¿En su opinión, hay posibilidades concretas de que tengamos a una mujer como secretaria general de la ONU?

No lo sé; el mundo está cambiando mientras hablamos. […] Por eso, realmente no sé cuáles son las posibilidades, pero lo apoyo y lo espero.

La última pregunta, ¿volverá a la política activa?

Para mí la política no es buscar poder. Para mí la política es concentrarme en qué puedo hacer desde la política para promover aquello en lo que creo. La política sirve para eso. Si supiera que puedo tener suficiente poder político para hacer el cambio que Israel necesita, sería una cosa. Pero por ahora no parece ser así. En cualquier caso, ya he vuelto a hablar públicamente de lo que creo.