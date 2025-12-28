La infancia y la lucha contra el sida, las grandes damnificadas por los recortes en cooperación en África

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su decisión de poner fin a los fondos de cooperación se ha sentido como un terremoto que ha sacudido muchos países de África. También a miles de vidas. El mandatario estadounidense ha liquidado de un plumazo decenas de proyectos en ámbitos tan vitales como la protección de la infancia, la lucha contra el sida, la prevención de la malaria o la acogida de personas refugiadas. También ha dejado un largo reguero de despidos en muchas organizaciones, entre ellas agencias de Naciones Unidas, y ha hecho temblar la viabilidad económica de muchos proyectos.

Uno de los eslóganes del mandatario, America first (América primero), ha sido el gran pretexto de la nueva Administración estadounidense para liquidar USAID y otros proyectos. Trump ha defendido en varias ocasiones que su país no tiene por qué destinar tanto dinero a estas causas, que esto no ayuda a Make America Great Again (hacer América grande otra vez) y reclama que otros gobiernos destinen más dinero. Su país fue el mayor donante humanitario del mundo en 2024, con al menos el 38 % de todas las contribuciones registradas por Naciones Unidas.

USAID, creado en los años 60 bajo la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, ha sido el gran programa de ayuda a países en vías de desarrollo y un pilar importante de la diplomacia blanda de Washington. África, y especialmente la parte del continente que queda por debajo del Sáhara, ha sido la región que más dinero ha recibido de la cooperación estadounidense: 12.700 millones de dólares el pasado año. Los efectos de cortar con este programa hacen temer lo peor en el otro lado del Atlántico. Muchos países, como Nigeria, Mozambique o Zimbabwe, no tienen capacidad para que sus sistemas públicos de salud puedan ofrecer asistencia a todas las personas que se han visto afectadas por la clausura de esta ayuda.

Un artículo publicado en The Lancet determina, según varios modelos de proyección, que los recortes "podrían provocar más de 14 millones de muertes adicionales de aquí a 2030, con una media superior a 2,4 millones de muertes al año", un estudio que abarca todos los proyectos de cooperación de EEUU en el mundo. Señalan que "estas cifras incluyen 4,5 millones de muertes entre niños menores de cinco años".

Prevención y tratamiento del VIH

Los fondos para la cooperación han marcado un antes y un después, como también lo será su reducción. Han supuesto una contribución clave a la reducción de los casos de contagio de VIH. Desde hace unos 15 años se han logrado reducir y estabilizar los nuevos casos gracias a la prevención. También se han generalizado los tratamientos. "Las intervenciones respaldadas por USAID han contribuido a evitar más de 91 millones de muertes en todos los grupos de edad, incluidas 30 millones de muertes infantiles", recuerda el mismo estudio.

Uno de los ejemplos más evidentes de los efectos directos inmediatos es el cierre de más de 1.000 puntos o centros de salud en África, según la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). "Estos recortes de financiación tienen consecuencias claras e inmediatas (...) mujeres dando a luz sin atención especializada, personas que viven con VIH sin acceso a pruebas y tratamientos para seguir con vida, y supervivientes de violencia rechazadas en la única clínica de su zona", según ha explicado Álvaro Bermejo, director general de esta organización en 'The Guardian'.