Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones sobre un acuerdo de paz tras el ataque de Ucrania a una residencia de Putin

El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que "el régimen de Kiev lanzó en la noche del 28 al 29 de diciembre un ataque terrorista usando 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod".

"Todos los aparatos aéreos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas. No hay informaciones sobre víctimas o daños a causa del impacto de los restos de los drones", ha subrayado, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Así, el jefe de la diplomacia rusa ha manifestado que "esta acción tuvo lugar durante negociaciones intensas entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano" y ha subrayado que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta".

"No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, que ha virado a una política de terrorismo de Estado, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas", ha sostenido.

"Los objetivos de los bombardeos de respuesta por parte de las Fuerzas Armadas rusas y el momento de su lanzamiento han sido ya decididos", ha subrayado Lavrov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones por parte de Moscú.

Apenas unas horas antes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se había mostrado de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el hecho de que las conversaciones para un posible acuerdo de paz con Ucrania se encuentran en sus etapas finales, después de la reunión mantenida el domingo por el inquilino de la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Peskov desveló además que Trump y Putin "han acordado mantener de nuevo una llamada telefónica", algo que pasará "tan pronto como sea posible". "Entonces obtendremos información (sobre el contenido de la reunión entre Trump y Zelenski)", sostuvo, antes de insistir en que, para lograr un acuerdo, Kiev debe "retirar" a sus Fuerzas Armadas de la región del Donbás.

"Rusia está considerando poner fin al conflicto militar en el contexto de lograr sus objetivos", zanjó el portavoz del Kremlin, en la primera reacción desde Moscú al encuentro en Florida, en el que tanto Trump como Zelenski coincidieron en que un posible acuerdo está "muy cerca", si bien el mandatario norteamericano reconoció que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".