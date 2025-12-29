Al menos tres policías turcos muertos en una redada policial contra Estado Islámico cerca de Estambul

Al menos tres policías turcos han muerto durante la madrugada de este lunes en una operación policial contra el Estado Islámico (EI) en la provincia de Yalova, pocos kilómetros al sur de Estambul. Esta redada llega a penas una semana después de otra macro-operación policial turca contra el grupo.

En esa ocasión las autoridades Anatolias detuvieron a 115 sospechosos de ser miembros del EI. Ankara asegura que el grupo se preparaba para realizar un gran atentado y ataques durante la noche de fin de año en Estambul. El grupo, de hecho, realizó un ataque así en el primer día de enero de 2017, cuando un atacante, armado con un fusil de asalto y una escopeta, irrumpió en una discoteca de la gran metrópolis turca. Esa noche murieron 39 personas, y el asaltante fue detenido.

"La operación ha empezado a las dos de la madrugada de este lunes y ha terminado a las 9.40. Los terroristas del EI han disparado contra nuestras fuerzas, y como resultado de ello, por desgracia, hemos perdido a tres agentes. Ocho más han resultado heridos", ha declarado este lunes por la mañana el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, que ha continuado: "A causa de que en el interior de la vivienda habían cinco niños y seis mujeres, la operación ha sido realizada con el debido cuidado. Todos han sido rescatados con vida. Hemos neutralizado a los seis terroristas, muertos en los combates. Todos tenían la nacionalidad turca", ha declarado Yerlikaya.

Restricciones y límites

Durante toda la mañana, las autoridades turcas han puesto en cuarentena —y cortado la electricidad y el suministro de gas— en el barrio donde se encontraba la vivienda donde estaban los supuestos miembros del EI.

Pero las restricciones no han terminado allí: como es habitual en casos de atentados y catástrofes, el Gobierno turco ha prohibido a todos los medios de comunicación informar sobre el suceso a parte de las comunicaciones de las autoridades. En casos parecidos, constantemente, Turquía denuncia e impone grandes multas a cuentas en redes sociales y canales opositores por informar por vías que no sean las estrictamente oficiales.

Según Yerlikaya, los miembros del EI tenían como objetivo especial atacar a no musulmanes durante esta campaña de navidades en Estambul, ciudad que fue la primera anfitriona oficial del papa León XVI, cuyo primer viaje fuera del Vaticano tuvo lugar este noviembre, empezando por la gran metrópolis turca. El centro de Estambul, por motivos de seguridad y ante el miedo de ataques, fue paralizado durante los tres días de estancia papal.

"Continuaremos nuestra lucha contra los villanos sanguinarios que buscan perturbar la paz de nuestra nación y la seguridad de nuestro Estado, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con determinación, de manera multidimensional y sin concesiones", ha declarado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.