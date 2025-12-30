EEUU utilizó drones y a la CIA para atacar por primera vez a Venezuela en su territorio

Como llevaba semanas telegrafiando el propio Donald Trump, Estados Unidos ha recrudecido su campaña de presión contra Venezuela tras bombardear la semana pasada por primera vez territorio venezolano. Según publica ‘The New York Times’, el ataque contra un muelle portuario donde presuntamente se almacenaban drogas para ser después transportadas por vía marítima corrió a cargo de la CIA y fue perpetrado con drones. De acuerdo con esas mismas fuentes, el muelle estaba vacío en el momento del ataque y no hubo víctimas. El régimen de Nicolás Maduro no ha confirmado el bombardeo y nada indica que el autócrata bolivariano se disponga a entregar el poder a corto plazo como desea la Casa Blanca.

El propio Trump confirmó la agresión militar durante su comparecencia del lunes ante los medios junto al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Trump no la describió, sin embargo, en esos términos, dado que su administración invoca la legítima defensa ante la llegada de drogas a su país para arrogarse el derecho de atacar a presuntos narcotraficantes en Venezuela y en aguas internacionales. “Hubo una gran explosion en una zona portuaria donde cargaban barcos con drogas”, afirmó en su residencia de Mar-a-Lago. “Cargan los botes con drogas, de modo que nosotros atacamos todos los botes, y golpeamos la zona”, apostilló el republicano sin ofrecer más detalles. Su Administración cree que en el muelle operaban los cuadros de Tren de Aragua, una organización criminal designada por EEUU como organización terrorista en febrero de este año. La Casa Blanca trata de vincularla con Maduro, a pesar del escepticismo al respecto de los servicios de inteligencia.

Hasta ahora el Pentágono se había limitado a bombardear presuntas narcolanchas en aguas internacionales, tanto en el Caribe como en el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Esos ataques han dejado hasta la fecha 105 muertos, operaciones descritas como “ejecuciones extrajudiciales” por los expertos en derecho internacional. Paralelamente Washington ha concentrado a un importante contingente de fuerzas navales en la región y a mediados del mes pasado impuso un bloqueo parcial al petróleo venezolano. “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande desplegada nunca en la historia de Sudamérica”, dijo Trump al ordenar el bloqueo naval. Días antes sus militares habían abordado y detenido a un petrolero cargado con crudo venezolano, la principal fuente de ingresos para el Estado bolivariano.

Tres objetivos en Venezuela

Desde que Trump puso a Venezuela en el punto de mira — una dinámica que comenzó durante su primera presidencia, cuando los tribunales estadounidenses imputaron a Maduro por narcotráfico, pero que se ha recrudecido este segundo mandato—la lucha contra las drogas se ha utilizado como el principal argumento para justificar la agresividad hacia el país latinoamericano.

Todo ello a pesar de que el 90% de la cocaína que entra en EEUU procede de Colombia o que el fentanilo que hace estragos en las calles del país norteamericano se fabrica casi íntegramente en laboratorios de México, según las propias autoridades estadounidenses.

A medida que se incrementaba la presión, sin embargo, ha ido quedando claro que los objetivos de la Administración Trump incluyen también el derrocamiento de Maduro — a ser posible sin el uso de la fuerza— y el acceso preferencial a las reservas de petróleo venezolano, las mayores del mundo. ‘The New York Times’ resumía esa confluencia de intereses tras investigar las distintas posturas que influencian la política sobre Venezuela en la Casa Blanca. “Esa noche empezaron a converger tres objetivos políticos distintos: debilitar al señor Maduro, usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga y asegurar el acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela para las empresas estadounidenses”.

Los expertos creen que el bloqueo petrolero constituye la mayor amenaza para la supervivencia del régimen de Maduro. No solo representa cerca del 90% de los ingresos del país, sino que ha servido a parte de sus cuadros para engordar sus bolsillos durante años. Venezuela, por su parte, sigue describiendo la presión sobre el país como una ofensiva “imperialista” para apoderarse de sus recursos. Esta misma semana su ministro del Interior, Diosdado Cabello, condenó los “meses de locura imperial, hostigamiento, amenazas, persecución, robos, piratería y asesinatos”.