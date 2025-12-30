Lucha antidroga
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Se trata de una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur"
EFE
Washington
El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado "Lanza del Sur".
El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como "narcoterroristas" fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- La Xunta retrasa hasta la primavera la entrega de los primeros pisos protegidos en Santiago
- Agentes policiales a la carrera logran frenar una huida temeraria en Santiago
- De histórica mercería en Santiago a triunfar en Sevilla: 'Era el sueño de nuestra madre