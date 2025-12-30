Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Meloni prorroga un año la ayuda militar a Ucrania pese a las trabas de su socio Salvini

El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha prorrogado este lunes a todo 2026 la posibilidad de entregar ayuda militar a Ucrania, a pesar de las divergencias expresadas por uno de los socios de la coalición, el ultraderechista Matteo Salvini.

El Consejo de Ministros ha sacado adelante en su última reunión del año este decreto que prorroga una vez más el permiso para enviar materiales y armas a Ucrania, un día antes de que expirara el texto que lo ha permitido a lo largo de todo el 2025.

La medida, que deberá ser validada por el Parlamento en el plazo de 60 días, no especifica la cantidad de armas o equipamientos que Italia brindará a los ucranianos sino que simplemente sirve para permitir que siga haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2026.