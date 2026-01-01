Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La ONU ve "escandalosa" la revocación de Israel de la actividad de las ONG en Gaza

El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha tachado de "escandalosa" la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones a 37 organizaciones de ayuda en la Franja de Gaza.

"Ésta es la última de una serie de restricciones ilegales al acceso humanitario, incluida la prohibición de Israel a nuestra agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) así como ataques a ONG israelíes y palestinas en medio de problemas de acceso más amplios que enfrentan las Naciones Unidas y otros organismos humanitarios", ha lamentado el alto comisionado.

Cabe recordar también que el Parlamento israelí dio 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).