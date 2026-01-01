Investigación
Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
El templo de Vondelkerk, un edificio del siglo XIX que es monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruido por un fuego que no ha causado heridos
EFE
La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, quedó destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no dejó heridos.
El fuego se desató en torno a la 1.00 horas locales (00.00 GMT) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos, según informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.
El incendio, que a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este jueves aún no se daba por controlado por los servicios de emergencia, no ha afectado a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie.
Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos informaron a NOS de que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.
Decenas de viviendas cercanas a la iglesia, diseñada por el arquitecto neerlandés Pierre Cuypers, fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.
- La borrasca de gran impacto Francis llega a Galicia el día de Año Nuevo con viento, lluvia y más frío
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- La Diócesis de Santiago se plantea la venta de inmuebles para reforzar su presupuesto de 28 millones
- Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en el casco histórico de Santiago
- La huelga de autobuses continuará por jornadas en la comarca de Santiago durante todo el mes de enero
- Ola de adhesiones a la comisión de fiestas de Carnota para tapar el ‘agujero’ del Gordo en Villamanín
- La borrasca Francis ya está a las puertas de Galicia: así va a cambiar el tiempo el día de Año Nuevo
- El casco histórico de Santiago se prepara para despedir el año con su vermú-tardeo navideño: 'El ambiente es diferente