"Era como un escenario de guerra": los supervivientes de la tragedia en Crans-Montana relatan lo sucedido

Terror, conmoción e incredulidad por lo sucedido. En solo unos minutos, la fiesta de Nochevieja en el bar Le Constellation de Crans-Montana, una estación de esquí con 140 kilómetros de pistas en el sur de Suiza, se convirtió en una ratonera envuelta en llamas. Centenares de jovenes, muchos de ellos adolescentes, quedaron atrapados dentro. "Pensé que había una pelea, como sucede a veces cuando la gente ha bebido demasiado, pero entonces la gente empezó a gritar", le dijo Ariel Amar, originario de Ginebra, a la cadena australiana ABC. "Fue realmente chocante ver algo así porque estaba lleno de gente, muchos de ellos muy jóvenes".

Las autoridades siguen investigando las causas de la tragedia, pero a medida que pasan las horas parece imponerse la tesis de que el fuego fue causado por las bengalas navideñas que portaban algunas botellas de champán. Las chispas habrían encendido el techo, según ha explicado este viernes Beatrice Pilloud, la fiscal jefe del condado de Valais, donde se encuentra la localidad turística. "A partir de ahí el fuego se propagó muy rápido", dijo Pilloud durante una conferencia de prensa. Al menos 40 personas han muerto y otras 115 resultaron heridas, muchas de ellas en estado crítico. Entre las víctimas, la mayoría de nacionalidad suiza, hay también 14 franceses, 11 italianos y cuatro serbios, según han informado las autoridades. La identificación está siendo muy complicada debido a la gravedad de las quemaduras.

"Las chispas volaron hacia el techo y todo prendió fuego. En unos segundos, todo el techo estaba ardiendo", le dijo un testigo al diario británico 'The Times'. Laetitia Place, de 17 años, consiguió escapar. "Todos vimos cosas horribles que no deberíamos haber visto", le contó a Reuters. "Había una pequeña puerta hacia la que todos empujaban. Nos caímos y quedamos apilados unos encima de otros. Algunos se estaban quemando, otros yacían muertos a nuestro lado", añadió recordando las escenas de intenso pánico. Algunos lograron escapar rompiendo las ventanas. "Estaba aterrada, por mí misma, por mis amigos, por todos los que estaban dentro".

Bar para los más jóvenes

La Constellation era una bar con tradición entre los más jóvenes. También los adolescentes. Su clientela habitual, según lo han descrito algunos, rondaba entre los 15 y los 30 años. Tenía precios más asequibles que otros, y no solía cobrar entrada. Contaba con una terraza, un piso a ras de suelo y un sótano, donde aparentemente se originó el incendio. "Es el bar donde nos reunimos con nuestros amigos casi todos los fines de semana", le dijo Mathys, residente de una localidad vecina, a la radiotelevisión pública suiza. "Pensamos que era solo un pequeño fuego, pero cuando llegamos allí vimos que era como un escenario de guerra. El apocalipsis, si tengo que describirlo en una sola palabra. Fue terrible".

Desde el jueves se suceden las vigilias en las inmediaciones de Le Constellation. Velas, flores, desconcierto y un inmenso dolor en una localidad de poco más de 10.000 habitantes, muy enfocada al turismo alpino, pero donde muchos se conocen. "La gente aquí está completamente en shock", decía una periodista de la radiotelevisión suiza. Muchas familias siguen buscando a los suyos. En las redes sociales, se han creado grupos para tratar de localizar a los desaparecidos. Los heridos han sido trasladados a hospitales de varias ciudades, también fuera de Suiza. La gravedad de las quemaduras complica la identificación de las víctimas.

"Llevo 30 horas buscando a mi hijo. La espera es insoportable", le contó a la cadena francesa BFMTV Laetitia, la madre de un adolescente de 16 años. "Si está en el hospital, no sé en qué hospital está. Si está en la morgue, no sé en qué morgue está. Y si mi hijo está vivo, está solo en el hospital sin que yo pueda estar a su lado", añadió reflejando la angustia de muchas familias.