Milei inicia el año con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y un nuevo giro represivo en Argentina

Javier Milei ha comenzado con brío 2026. En su mensaje de fin de año dijo haber cumplido la totalidad del programa de la ultraderecha y va a por más. Como fiel ladero de Donald Trump en la región, se ha propuesto liderar un bloque de países para enfrentar "el cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke". Argentina quiere hacerle frente a Brasil, México y Colombia, los países más temerosos de las consecuencias de una eventual intervención norteamericana en Venezuela. El tercer año de Gobierno de Milei viene a la vez recargado en materia de ajuste. Y la primera medida ha sido anunciar este viernes oficialmente la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el organismo que estuvo en el centro de los escándalos de corrupción junto con el "criptogate".

La política de discapacidad del anarcocapitalista incluyó descalificaciones, anulación de beneficios y recortes presupuestarios. Madres y padres de hijos con problemas de motricidad de distinto tipo tuvieron que salir a la calle a protestar. La policía los recibió con palazos en las puertas del Congreso cuando se debatió la emergencia de la discapacidad. La Andis constituyó una doble fuente de malestar. De un lado la "motosierra". Por el otro, la revelación de que participaba de una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos para discapacitados mientras estaba bajo la dirección de Diego Spagnuolo, el abogado y amigo personal de Milei, a quien visitaba asiduamente en la residencia presidencial. Los audios en los que Spagnuolo habla de comisiones suculentas que iban a los bolsillos de Karina Milei y Martin Menen, el presidente de la Cámara de Diputados, entre otros, son objeto de investigación judicial. El examigo de Milei aludía a la existencia de un sistema de recaudación que funcionaba a partir de inflar de manera exponencial los precios de los medicamentos. La droguería Suizo-Argentina recibía unos tres millones de dólares del organismo. La entrada de dinero rozó los 80 millones de la moneda norteamericana. El extertuliano televisivo asegura que la voz de Spaguolo fue manipulada con inteligencia artificial. Se llamó a silencio cuando encontraron en su casa una máquina de contar billetes y miles de dólares que no habían sido declarados al fisco.

El Gobierno decidió poner fin a la Andis porque "acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". Su reacción ha obedecido a otro motivo. La Cámara de Diputados acaba de rechazar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiación universitaria aprobadas entre septiembre y octubre pasado por el Congreso tras dos vetos presidenciales. La respuesta del Ejecutivo fue terminar entonces con el organismo.

A partir de ahora, el tema de la discapacidad será gestionado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. "¿Él va a garantizar transparencia y efectividad? ", se preguntó la conocida actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA). "No tienen ganas de transparentar, me parece que son ganas de disolver, de borrar". Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital pediátrico Garrahan, cuyos profesionales se sublevaron ante la decisión de Milei de podar su presupuesto, puso en duda el compromiso de Lugones de atender los problemas de miles de familias. "Como ministro de Salud carga con las ciento y pico de muertes del fentanilo que no sabe explicar, no ha ido al Congreso a explicar a la Comisión de Salud qué pasó con eso". Con esta nueva medida se generará "mucha más desesperación".

Más poder al servicio de inteligencia

Milei ha demostrado en estos dos años ser impermeable a las peticiones de esos padres y madres desesperados. El ultraderechista ha ganado las elecciones parlamentarias con la inestimable colaboración de Trump y, desde diciembre pasado, tiene en el Congreso una situación más holgada, aunque no exenta de dificultades. La calle se presenta como un problema latente a partir de febrero, cuando la legislatura se propone reformar la legislación laboral. El movimiento obrero prometió resistir el recorte de derechos históricos, entre ellos el de huelga, consagrado por la Carta Magna. En este contexto, el Poder Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia con el que reformula la Ley de Inteligencia. A partir de esa enmienda, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se encuentra habilitada para "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran "encubiertas" todas sus actividades. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", señaló Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Libro polémico

Elegido por The Telegraph el segundo líder influyente a nivel global, designación que ha provocado su algarabía, Milei ha decidido también que los inmediatos colaboradores compartan su credo ideológico personal. Cada ministro ha recibido un ejemplar de Defendiendo lo indefendible, un libro del economista Walter Block, publicado hace medio siglo. El contenido de ese volumen que "sondea las profundidades de la filosofía libertaria" y con el cual se fotografió el entorno presidencial ha provocado estupor.

Su autor elogia la prostitución porque se trata de una "mera intermediación en el mercado del sexo entre contratantes libres". Reivindica a la vez el machismo, el narcotráfico, la extorsión, la difamación y la calumnia, la corrupción policial, el trabajo en negro, el lavado de dinero, la usura, la especulación, y el trabajo infantil. Block sostiene que el amor en una pareja es una forma de pago por sexo y, por lo tanto, de prostitución. Una violación dentro del matrimonio sería, por lo tanto, imposible y el acoso sexual en una empresa no debería penarse sino manejarse a través de un pago compensatorio. Al mismo tiempo sostiene que el extorsionado es libre de pagar en el mercado por el mantenimiento del secreto que no quiere que se revele.