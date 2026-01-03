Tras el ataque a Venezuela
Trump amenaza también a México: "Habrá que hacer algo"
El presidente de Estados Unidos insiste en que los cárteles de la droga gobiernan el país
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado de que habrá que "hacer algo" contra el narcotráfico en México, pues insistió en que los cárteles de la droga gobiernan el país.
El mandatario dio estas declaraciones en una entrevista telefónica con la cadena Fox News después de la operación contra Venezuela que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, a quien acusa de ser un líder del narcotráfico.
Trump aclaró que la captura de Maduro no fue un mensaje para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien definió como una "amiga" y "una buena mujer", pero subrayó que "los cárteles gobiernan México; ella no gobierna". Reveló que le ha ofrecido "muchas veces" a Sheinbaum la posibilidad de que el Ejército estadounidense acabe con el narcotráfico mexicano, pero la presidenta le ha pedido no hacerlo.
Trump afirmó que cientos de miles de personas mueren en Estados Unidos por culpa de las drogas que, dijo, en su mayoría entran por la frontera con México: "Por si no lo saben, entran por la frontera sur. Habrá que hacer algo con México", dijo.
Al llegar al poder hace casi un año, Trump catalogó a los principales cárteles del narcotráfico de México como grupos terroristas extranjeros y anunció aranceles sobre las exportaciones mexicanas y canadienses en represalia por el tráfico de fentanilo.
El Gobierno de Sheinbaum ha ofrecido cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la migración irregular, pero ha remarcado que la soberanía territorial de México es intocable.
