Trump: “Estaremos muy involucrados en el futuro gobierno de Venezuela”

Donald Trump ha constatado que su operación en Venezuela, donde fuerzas militares de Estados Unidos han “capturado” a Nicolás Maduro y su esposa, Cilla Flores, representa un esfuerzo de Washington por un cambio de régimen. “No podemos arriesgarnos a permitir que otra persona dirija el país (Venezuela) y siga donde él (Maduro) lo dejó. Estamos tomando esa decisión ahora mismo. Vamos a estar muy involucrados en ello. Queremos libertad para el pueblo de Venezuela”, ha dicho en una entrevista con Fox News este sábado por la mañana.

Trump ha dado esas declaraciones previamente a comparecer en una rueda de prensa que ha convocado para las 11 de la mañana en Washington (17.00 horas en la España peninsular). Y en esa entrevista con la cadena de Rupert Murdoch ha dicho que los EEUU estarán “muy involucrados” también en el futuro de la industria del petróleo venezolana, el gran recurso natural del país latinoamericano. "Tenemos las mejores compañías de petróleo del mundo, las más grandes, y vamos a estar muy involucrados", ha declarado.

Silencio sobre Machado

En esa entrevista Trump ha evitado dar su apoyo directamente a Maria Corina Machado, la líder de la oposición que recibió el último premio Nobel de la Paz. Su única declaración al ser preguntado directamente por ella ha sido: “Tenemos que estudiarlo”.

“Tienen una vicepresidenta”, ha dicho además en referencia a Delcy Rodríguez, que según se ha publicado se encuentra ya en Rusia. Trump, no obstante, ha cuestionado la legalidad de las últimas elecciones venezolanas. “No sé qué tipo de elecciones fueron pero la elección de Maduro fue una vergüenza”, ha dicho, aprovechando para compararlas con las elecciones estadounidenses de 2020, que él perdió ante Joe Biden, una derrota que nunca ha reconocido.

Trump además ha sugerido que su gobierno seguirá persiguiendo a cargos venezolanos que mantengan su apoyo a Maduro. “Si se mantienen leales, el futuro es muy malo para ellos”, ha declarado, aunque ha mostrado su opinión también de que “la mayoría de ellos se han 'convertido'”.

Maduro y Flores, camino a Nueva York

En la entrevista telefónica con Fox Trump ha informado de que Maduro y su esposa fueron trasladados en helicóptero al USS Iwo Jima, uno de los barcos que Washington había desplegado en el Caribe, y ha dicho que serán trasladados a Nueva York, donde han sido imputados y se espera una comparecencia en un tribunal quizá tan pronto como el lunes.

Una operación "como un programa de televisión"

Trump ha descrito para Fox News partes de la operación casi como si estuviera hablando de una película de acción. Ha contado que siguió todo en tiempo real desde Mar-a-Lago, su residencia y club en Florida, y ha llegado a decir que lo vio “literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”.

“Si hubieran visto la velocidad, la violencia… Fue algo asombroso, un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual”, ha dicho sobre las fuerzas estadounidenses que actuaron contra Maduro, que según el mandato estaba en una “una casa que era más una fortaleza” y que no llegó a poder refugiarse, según la versión de Trump, en una habitación segura blindada.

El republicano ha dicho también que hace una semana habló con Maduro y le dijo que “debía entregarse, debía rendirse”, algo a lo que el líder de Caracas, según él, “no estuvo dispuesto”.