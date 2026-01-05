Condenados con hasta 8 meses de cárcel los 10 acusados de ciberacoso a Brigitte Macron

"Brigitte Macron es un hombre". Durante años, la mujer del presidente de Francia, Brigitte Macron, ha tenido que aguantar un incesante ciberacoso sobre su identidad de género.

La teoría de que Brigitte no es una mujer empezó con unas publicaciones en redes sociales que poco a poco fueron armando una perturbadora historia en internet, llegando incluso a cruzar el charco para convertirse en un tema viral en Estados Unidos. Tras varios meses de litigio, el Tribunal Correccional de París condenó este lunes a penas de hasta ocho meses de prisión para los 10 acusados de "ciberacosar" a la primera dama de Francia.

Todos ellos son de origen francés, de entre 41 y 65 años, y fueron condenados no solo por ciberacoso, sino también por difundir información falsa sobre su género, su edad o incluso por lanzar acusaciones de pedofilia contra la mujer del presidente. Horas antes del veredicto, Brigitte Macron declaró durante una entrevista para la cadena francesa TF1 que "su historia familiar no debe ser manipulada" y que su batalla contra esta desinformación es "constante". "Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso. Pero si no doy ejemplo, va a ser difícil", insistía poniendo como ejemplo su caso.

A finales del 2024, tras años de persecución y de negar públicamente la información, la familia Macron decidió cortar lo que consideran un "bulo que ha ido demasiado lejos", presentando una demanda tanto en Francia como en Estados Unidos contra los autores de esta rocambolesca teoría. Ausente durante todo el proceso judicial, Brigitte declaró a los investigadores que este rumor había tenido un impacto "muy fuerte" en su familia, incluyendo a sus nietos, quienes sufrían burlas en la escuela y escuchaban diariamente cómo les decían que su "abuela era un hombre".

Según ella, se ha visto obligada a adaptar constantemente su comportamiento, desde "su elección de ropa, su postura o cualquier otro aspecto de su vida cotidiana", "porque sabe que su imagen puede ser utilizada indebidamente para promover falsas teorías". También su hija menor, Tiphaine Auzière, quiso testificar sobre la angustia emocional que sufría su madre, describiendo "un deterioro en sus condiciones de vida".

"Instigadores" y "seguidores"

En un principio, la fiscalía había solicitado penas de entre 3 y 12 meses de prisión, además de multas de hasta 8.000 euros para los 10 acusados. Durante el proceso judicial, el ministerio público dividió a los agresores en dos grupos: los "instigadores" y los "seguidores", es decir, usuarios que simplemente compartieron la información o dieron "me gusta" en algunas publicaciones.

Entre los condenados está Jean-Christophe D., quien a pesar de disculparse durante el juicio, fue sentenciado a recibir un curso obligatorio de sensibilización sobre delitos en internet, según informó el medio FranceInfo. Otro de los condenados, el escritor Aurélien Poirson-Atlan, conocido en internet como Zoé Sagan y considerado uno de los principales instigadores, recibió la pena de seis meses de prisión. En su cuenta de redes sociales, ahora en suspendida, describió la diferencia de edad de 24 años entre los Macron como un "delito sexual" y una "pedofilia sancionada por el Estado".

La famosa médium Amandine Roy, reconocida por ser una de las responsables en la creación y difusión de dicha teoría, también fue condenada a seis meses de prisión. Una pena que se suma a otra condena por difamación dictada en 2024, de la que finalmente fue absuelta en apelación el pasado 10 de julio.

La batalla judicial no ha acabado

La desinformación en internet corre como la pólvora y más si se trata de personalidades tan controvertidas como Brigitte Macron. En este caso, este rumor avivado también por la extrema derecha llegó a Estados Unidos, convirtiéndose durante meses en un cotilleo viral en YouTube.

La polémica influencer Candace Owens publicó una serie de vídeos bajo el título 'Becoming Brigitte' (Convirtiéndose en Brigitte), alimentados por las informaciones que llegaban desde Francia, donde magnificaba aún más el bulo. Dado el impacto que tuvo en internet, la pareja decidió presentar en 2025 una demanda en Estados Unidos contra la 'influencer' y otros instigadores para "defender el honor" de la familia.