Futuro de Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa llegan al tribunal de Manhattan, donde serán juzgados

El convoy en el que iban el presidente de Venezuela, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial

Un vehículo blindado que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan.

Un vehículo blindado que transporta al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores llega al Tribunal Federal de Manhattan. / Stefan Jeremiah / AP

EFE

Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante el juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal. 

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12.00 locales (17.00 GMT).

