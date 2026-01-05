Futuro de Venezuela
Nicolás Maduro y su esposa llegan al tribunal de Manhattan, donde serán juzgados
El convoy en el que iban el presidente de Venezuela, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial
EFE
Nueva York
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante el juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.
El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal.
La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12.00 locales (17.00 GMT).
