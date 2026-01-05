Ataque de EEUU a Venezuela
La UE pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González
EFE
Bruselas
La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.
"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Las primeras lampreas del Ulla se degustarán en Milladoiro y Padrón
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Nuevo robo en un negocio de Santiago: «Me arrebató los billetes de la mano»
- Felipe Criado: 'La investigación también hace ciudad, y el Incipit es hoy un instituto de referencia mundial
- Aena bonificará hasta 12 euros por cada nuevo pasajero en Lavacolla tras bajar de 3,5 millones
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago