Ataque de EEUU a Venezuela

La UE pide una transición en Venezuela que incluya a María Corina Machado y Edmundo González

Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González.

Bruselas pide una transición en Venezuela que incluya a Corina Machado y Edmundo González. / EFE

EFE

Bruselas

La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González, después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

