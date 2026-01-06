Tragedia en Nochevieja
El bar incendiado en los Alpes suizos no había sido sometido a ninguna inspección en los últimos cinco años
Según la legislación vigente, este tipo de establecimientos deben pasar un control de seguridad anual
Redacción
Berlín
La seguridad del bar de la localidad alpina de Crans-Montana donde se produjo el trágico incendio en Nochevieja no había sido sometido a ninguna inspección de seguridad en los últimos cinco años, según ha confirmado este martes el alcalde de la comuna afectada.
En una conferencia de prensa, el alcalde Nicolas Féraud reconoció que no tiene una explicación del incumplimiento de las normas vigentes, que establecen un control anual de la seguridad de los establecimientos públicos.
