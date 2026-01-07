El 'Chaman de QAnon', icono de la invasión al capitolio, enemigo de Trump 5 años después

A pecho descubierto, con la cara pintada con los colores de la bandera de EEUU y tocado por un casco de piel con dos grandes cuernos, Jacob Chansley, más conocido como el 'Chamán de QAnon, se conviritó en el icono del asalto al Capitolio de Washington orquestado por Trump el miércoles 6 de enero de 2021, ahora hace cinco años. El republicano Donald Trump no reconocía los resultados electorales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden y alentó a sus seguidores a irrumpir en la cuna de la democracia. Las imágenes del 'Chamán' dando vueltas a sus anchas por las dependencias del Capitolio, en defensa de la teoría de Trump, se viralizaron.

Aquel día, marcado a fuego en la historia de la democracia estadunidense, Chansley avanzó hasta el estrado del Senado y se sentó en un asiento que había sido desalojado menos de 40 minutos antes por el entonces vicepresidente Mike Pence. Megáfono en mano, arrancó una oración: "Gracias por permitir que Estados Unidos renazca".

Cinco años, pero, dan para mucho y el que fuera máximo defensor de Trump, ahora presidente, se ha desdicho públicamente de su apoyo otrora incondicional. Su principal argumento es que el presidente estadounidense se ha negado a hacer públicas las listas de Epstein, donde, supuestamente, quedan reflejados los personajes invitados a las particulares fiestas del agresor sexual y pedófilo. De hecho, el caso Epstein se ha convertido en una gran piedra en el zapato del presidente por los posibles vínculos entre ambos. De hecho, el 'Chamán' ha descrito a Trump como un "fraude".

Condena e indulto

Tras el asalto al Capitolio, Chansley se entregó ⁠y fue condenado a 41 meses de prisión por obstruir un procedimiento oficial en referencia al desalojo del espacio. Cumplió 27 meses encerrado hasta que fue liberado en el 2023 por buen comportamiento. El indulto del presidente Trump, del que ahora reniega, llegó su primer día de regreso en el cargo cuando el perdón se hizo extensivo a más de 1.500 personas que, en mayor o menor medida, fueron condenados por el asalto.

Desde entonces, Chansley ha intentado resituarse en el ámbito de la política sin abandonar su imágen icónica. El año pasado persentó una demanda civil en un tribunal de Oregón en la que reclama 40 billones de dólares en concepto de daños a una larga lista de demandados, que van desde Donald Trump, a la Reserva Federal, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Estado de Israel, pasando por X-Corp de Elon Musk, T-Mobile y Warner Bros. Studios, entre otros. Según el escrito, las acusaciones abarcan desde supuestos plagios cinematográficos hasta manipulaciones de inteligencia. Además, en la demanda, él se presenta como el auténtico presidente de EEUU y tiene como objetivo inmediato presentarse a gobernador de Arizona con el objetivo de denunciar los grandes fallos de los que adolece el sistema.