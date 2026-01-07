Estados Unidos
Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más
Alcanzaría los 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles
EFE
Washington
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50% hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.
- Una década frente a la panadería O Cornecho: el roscón artesanal aún resiste
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Un 2026 de concierto en Santiago: Katy Perry, Maroon 5, Linkin Park... todos los artistas que nos visitarán este año
- Huye de un control de alcoholemia en la AC-550 en una furgoneta robada y es interceptado en Santiago
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»