Estados Unidos
EEUU anuncia la incautación en el Caribe del petrolero 'Olina' bajo sospecha de llevar crudo venezolano
La incautación ha sido efectuada por la Fuerza de Intervención Conjunta que forma parte de la operación Lanza del Sur desde el portaaviones 'Gerald R. Ford', en una misión que terminó "sin incidente"
EP
Guardacostas de Estados Unidos se han hecho este viernes con el control del petrolero 'Olina' en aguas del Caribe con un presunto cargamento de "crudo embargado" de Venezuela, según han informado la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y el Mando Sur del Ejército de EEUU.
Como en otras ocasiones, la incautación ha sido efectuada por la Fuerza de Intervención Conjunta que forma parte de la operación Lanza del Sur desde el portaaviones 'Gerald R. Ford', en una misión que terminó "sin incidente".
"La operación Lanza del Sur se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", reza la nota.
El 'Olina' es el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana y el quinto desde el principio de los apresamientos. Dos petroleros fueron interceptados el miércoles: uno en el Atlántico Norte y otro en el mar Caribe.
Estados Unidos impuso sanciones al 'Olina' en enero del año pasado, cuando fue bautizado como 'Minerva M' y pasó a formar parte de la llamada "flota en la sombra" de barcos que navegan fuera de las normas internacionales.
