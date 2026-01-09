Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cuatro muertos y 24 heridos en un ataque ruso nocturno contra Kiev

Al menos cuatro personas murieron y otras 24 resultaron heridas en el ataque con drones y misiles, lanzado anoche contra la capital ucraniana, Kiev, informaron este viernes las autoridades.

"4 muertos y 24 heridos, entre ellos médicos y trabajadores del Servicio Estatal de Emergencias" (SES), informá en un mensaje en Telegram la Policía Nacional de Ucrania, en el que señala que en la noche al 9 de enero, la capital volvió a sufrir un ataque aéreo enemigo a gran escala.

Entre los muertos se encuentra un trabajador sanitario y entre los 24 heridos, cinco trabajadores del SES y tres médicos que trabajaban en el lugar del ataque en uno de los distritos afectados en el momento en el que se produjo un nuevo ataque, precisa el reporte.