Venezuela
El chavismo convoca una "gran marcha nacional" una semana después de la captura de Maduro
EFE
El chavismo ha convocado a sus simpatizantes a una "gran marcha nacional" este sábado, cuando se cumple una semana de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos a la capital.
En la convocatoria, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llama a la población a una "máxima movilización" y a salir nuevamente a "las calles en respaldo a la libertad pronta" de Maduro, que hoy hace un año juró para un cuestionado tercer mandato consecutivo, y de Flores.
Desde la captura, simpatizantes chavistas, activistas del partido de Gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado a diario, principalmente en Caracas, para repudiar el que tachan de "secuestro" y para exigir al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, la liberación de ambos.
Convocatoria en defensa de Maduro
Se espera que en la marcha de este sábado participen la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante y exministra de Interior Carmen Meléndez y el jefe de Gobierno de la capital y vicepresidente de Movilización y Eventos del PSUV, Nahum Fernández, entre otros.
El sábado 3 de enero en la madrugada, EEUU atacó varios puntos de Caracas y otras regiones de Venezuela, una acción que terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos asociados al "narcoterrorismo".
En remplazo de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y desde entonces ha buscado garantizar la estabilidad del país, a la vez que tiende incipientes puentes diplomáticos con Washington.
El viernes, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EEUU, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países". También confirmó la llegada de una delegación "de funcionarios diplomáticos" del Departamento de Estado de Estados Unidos al país, al tiempo que informó de que Caracas enviará una delegación a Washington.
