Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Muere un palestino en Cisjordania tras los disparos de fuerzas israelíes El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó este domingo de que el ciudadano palestino identificado como Shaker Fallah Ahmed Al Jabari, de 58 años, falleció tras ser disparado por fuerzas israelíes en la ciudad de Hebrón (sur de Cisjordania). Según detalla Wafa, que cita a fuentes locales, los hechos ocurrieron anoche cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra un vehículo en la zona de Jallet Hadour, al este de Hebrón, hiriendo gravemente al palestino. Tras ello, las fuerzas israelíes detuvieron a este palestino impidiendo que las ambulancias pudieran llegar a él y darle asistencia médica, agrega Wafa. La víctima falleció poco después tras sucumbir a sus heridas.

Detenido el jefe de gabinete de Netanyahu acusado de obstruir una investigación La Policía israelí detuvo este domingo a Tzachi Baverman, jefe de gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de haber obstruido una investigación sobre una presunta filtración de información clasificada al periódico alemán Bild. Este cuerpo de seguridad informó en un comunicado de la detención de "un alto cargo de la oficina del primer ministro" para ser interrogado "bajo sospecha de obstrucción a la investigación" y medios israelíes concretaron que el arrestado es Baverman, recientemente nombrado próximo embajador de Israel en Reino Unido. Según dichos medios, su detención se produce después de que el exasesor de Netanyahu Eli Feldstein afirmara que Baverman le aseguró que podría anular una investigación -que él conocía desde hacía meses aunque aún no había salido a la luz- sobre la filtración al periódico alemán.

Herido un agente de las fuerzas de seguridad de Israel por disparos en la ciudad de Nablus Un agente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha resultado herido por arma de fuego en el marco de una operación que las fuerzas israelíes llevaban a cabo en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. "Durante una actividad operativa de las fuerzas de las FDI en la ciudad de Nablus en la Brigada de Samaria, un soldado de las FDI resultó moderadamente herido como resultado de disparos dirigidos contra la fuerza", han indicado las FDI en un mensaje emitido desde su cuenta de la red social X. El herido ha sido trasladado al hospital para ser sometido a tratamiento médico y, sin que hayan trascendido más detalles de la operación israelí, el Ejército hebreo ha informado de una persecución contra el individuo identificado como autor de los disparos.

Israel mata a tiros a dos palestinos en la Franja de Gaza Dos palestinos han muertos por disparos israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada del sábado, confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás. El hospital Al Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza, reportó el deceso de estas dos personas, que respondían a los nombres de Alaa Mahmoud Rateb Al-Harazin y Mohammed Khaled Mohammed Al-Qahwaji. El Ejército israelí ha matado a al menos 439 personas en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, informó el viernes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior y, por lo tanto, no incluye estas dos víctimas mortales.

Ataques israelíes dejan al menos tres muertos y 15 heridos durante las últimas horas en Gaza Al menos tres personas han muerto y 15 han resultado heridas por ataques israelíes efectuados durante las últimas horas en la Franja de Gaza, según han confirmado fuentes locales a la agencia oficial de noticias palestina Wafa. Un palestino ha muerto y otro ha resultado herido en un ataque de un dron israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave, concretamente en la rotonda del barrio de Bani Suheila. Por otro lado, otros dos palestinos han muerto por disparos de fuerzas israelíes desde un vehículo acorazado en el barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza, y los heridos fueron identificados en un bombardeo israelí contra el campamento de Al Mauasi, una teórica "zona segura" en la costa central del enclave. Con estos fallecidos ya son 441 los palestinos muertos en ataques israelíes a pesar de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Los heridos rebasan ya los 1.223.

Irán acusa a EEUU e Israel de "incentivar la violencia" en el país en una carta a la ONU El Gobierno de Irán acusó este sábado a Estados Unidos de "incentivar la inestabilidad y violencia" en coordinación con Israel, en una carta a la ONU tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las protestas iraníes. La Misión Permanente de Irán en la ONU condenó la "persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos", al que acusó de "interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación a la inestabilidad y la violencia". En la misiva, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel es "evidente", como muestran el apoyo de Trump al "criminal" primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Kallas trata con el presidente egipcio su cooperación regional durante un encuentro en El Cairo La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se ha reunido con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, para tratar la situación regional y consolidar la cooperación bilateral, reforzada tras la primera cumbre de octubre. "Egipto es, y seguirá siendo, un socio estratégico de la UE, con un papel destacado en la seguridad y la estabilidad regionales", ha manifestado Kallas en su cuenta de X tras el encuentro con Al Sisi. La UE también guarda una especial atención a Egipto como vecino de la Franja de Gaza, escenario desde octubre de 2023 de una devastadora ofensiva israelí como represalia al ataque contra su país efectuada por las milicias palestinas que dejó 1.200 muertos.

Hamás acusa a EEUU de "encubrir" los ataques israelíes en Gaza El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la Administración de Donald Trump de "encubrir" los ataques israelíes en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas hayan muerto al menos trece palestinos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel bajo "pretextos inventados". El portavoz de Hamás, Basem Naim, también ha señalado como culpable del "fracaso" del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha insistido en "renegar de sus compromisos" y "escalar la situación en el terreno" a fin de volver a la guerra.

MSF acusa a Israel de imponer "trabas burocráticas" para restringir el acceso de los palestinos a la sanidad La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha acusado este viernes al Gobierno israelí de hacer uso de "acusaciones infundadas" y "trabas burocráticas" para "restringir el acceso de los palestinos a un atención médica de vital importancia, lo que supone una "violación del Derecho Internacional". "Al atacar a las ONG, Israel está haciendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas para restringir arbitrariamente el acceso de los palestinos a una atención médica que en estos momentos resulta esencial. El objetivo de Israel no es otro que el de limitar el testimonio de organizaciones humanitarias independientes como la nuestra", ha indicado la organización en un comunicado.