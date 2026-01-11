En Islamabad
Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda en Pakistán
Siete heridos fueron evacuados a centros hospitalarios
EFE
Al menos ocho personas murieron -entre ellas los recién casados- y siete resultaron heridas al explotar un cilindro de gas en una vivienda donde se celebraba una boda en la capital de Pakistán, informaron este domingo fuentes policiales.
"Un total de 15 personas fueron evacuadas de las viviendas afectadas, de las cuales ocho fallecieron y siete heridos fueron trasladados al hospital", dijo a EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía de Islamabad.
La Policía abrió una investigación para determinar las causas de la explosión, incluida la posible presencia de explosivos, ya que provocó el derrumbe del techo de la casa, lo que indica que fue de gran potencia.
El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, ordenó a la administración de Islamabad que proporcione "las mejores instalaciones posibles" para el tratamiento de los heridos y que se investigue el incidente, según un comunicado de su oficina.
Los accidentes causados por explosiones de cilindros de gas son comunes en Pakistán debido a cilindros defectuosos o en mal estado. Se utilizan para cocinar y también en algunos automóviles como una alternativa más barata al combustible.
El mes pasado, cinco personas murieron en una explosión de un cilindro de gas en la ciudad de Larkana, en la provincia sureña de Sindh. En noviembre de 2024, al menos 19 personas resultaron heridas por otra explosión similar en la misma ciudad.
- Detectan más robos en Cacheiras y Rarís: la Policía insta a dejar ropa tendida y usar la caja fuerte
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Santiago entra en el 'top ten' de las ciudades más caras para comprar un piso nuevo
- Cuatro largos puentes este año en Santiago: ¿Cómo exprimir al máximo los festivos y sumar más días de vacaciones?
- Horario y dónde ver gratis el derbi entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto este sábado
- El último ‘finde’ del café Paradiso y sus «1.500 kilos de chocolate» al año
- Las mil palomas mensajeras de Francisco Vázquez: 'Solté una en Barcelona y regresó a Santiago
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago