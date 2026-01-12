Guerra por el internet en Irán: Trump recurre a Musk mientras Teherán fuerza un apagón extremo para anular los satélites de Starlink

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que el Ejército está "analizando muy seriamente" si lanza un ataque contra Irán en respuesta a la represión del régimen de los ayatolás contra las protestas antigubernamentales, en las que cientos de personas han sido asesinadas durante las dos últimas semanas.

Entre las "opciones muy sólidas" que la Casa Blanca y el Pentágono barajan está tomar medidas para tratar de restaurar el acceso a internet en el país persa, bloqueado por Teherán para atajar una revuelta en las calles originada por la indignación ciudadana con una situación de penuria económica.

Para ello, Trump pretende acudir a su exasesor, el magnate tecnológico Elon Musk. EEUU podría contratar los servicios de Starlink, un servicio de internet por satélite que ofrece su compañía aeroespacial SpaceX y que podría ayudar a los iranís conectarse a la red sin sufrir los cortes ordenados por la autoridades nacionales. "Es muy bueno en ese tipo de cosas, tiene una empresa muy buena", aseguró Trump a preguntas de los periodistas. Por ahora, Musk no se ha pronunciado sobre esa posibilidad.

China deplora fuerza y amenazas en relaciones internacionales ante amenaza de Trump a Irán / Archivo

El hombre más rico del mundo fue crucial para que Trump volviese a ganar las elecciones presidenciales de EEUU. El mandatario le recompensó entregándole las llaves de una oficina para orquestar recortes masivos al presupuesto del gobierno federal que se han traducido en el despido de funcionarios o en el desmantelamiento de programas de ayuda internacional. Aunque su alianza explotó por los aires con acusaciones y amenazas cruzadas por desacuerdos políticos, ambos millonarios mantienen actualmente una relación de cercanía pragmática.

¿Cómo funciona Starlink?

Starlink no opera satélites tradicionales, sino de órbita terrestre baja. En lugar de orbitar el planeta a más de 35.000 kilómetros lo hacen solo a unos 550, una mayor cercanía con la Tierra que permite reducir su latencia de conexión. En el Mobile World Congress de Barcelona de 2021, Musk aseguró que usarlos era como "enchufarse al cielo".

Sin embargo, para que la conexión funcione los usuarios deben contar con una terminal, una antena parabólica capaz de mandar datos de los dispositivos en el terreno hacia los satélites en órbita terrestre baja, que a su vez mandarían esos datos a estaciones terrestres de internet fuera del control del régimen y los mandarían de vuelta en un rápido bucle de transmisión.

Starlink cuenta actualmente con 6.750 satélites en órbita que prestan servicio a millones de clientes, informa la compañía. Entre ellos, Ucrania. Tanto las autoridades como las fuerzas armadas del país eslavo llevan años utilizando este sistema para esquivar los cortes provocados en los bombardeos de Rusia. Aun así, el Kremlin estaría trabajando en una arma capaz de desmantelar los enjambres de Starlink con nubes de metralla, según informes de inteligencia de dos países de la OTAN filtrados el mes pasado a The Associated Press.

¿Puede neutralizar la censura?

En Irán, el apagón de internet ya supera las 84 horas, según ha informado el portal de mapeo de la conectividad global Netblocks. Unos 85 millones de personas habrían quedado desconectadas del mundo exterior en un corte que también se extiende a otros tipos de telecomunicaciones fijas y móviles.

Post de Mastodon Publicación de @netblocks en Mastodon.

Aunque Starlink ya ha servido para prestar servicio a los manifestantes antigubernamentales en protestas anteriores, su alcance podría limitarse a menos de 50.000 personas. A eso se le suma que, según The Associated Press, Irán está contrarrestando esos satélites con un método conocido como jamming que consiste en atascar su señal GPS para inutilizarla. Teherán habría logrado bloquear hasta un 80% de los datos en algunas áreas del territorio. Eso explica que se haya producido un "apagón total" del país, apunta Cloudflare.

La conexión satelital, crucial para proporcionar internet en zonas aisladas en las que no llegan los cables de fibra óptica, es solo una de las soluciones alternativas con las que esquivar la censura gubernamental. Netblocks también recomienda utilizar torres de telefonía móvil en las fronteras o radio de onda corta.