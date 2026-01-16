En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia informa de nuevos ataques contra infraestructura energética ucraniana
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El jefe de la OTAN garantiza a Zelenski "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, su compromiso con garantizar que Ucrania reciba "apoyo crucial" tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país. "Nos comprometemos a garantizar que Ucrania siga recibiendo el apoyo crucial que necesita para defenderse hoy y, en última instancia, asegurar una paz duradera", ha asegurado el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje publicado en sus redes sociales. Asimismo, ha indicado que durante la conversación telefónica con Zelenski han abordado "la situación energética en Ucrania, el terrible sufrimiento humano que causan los ataques rusos y los esfuerzos continuos para poner fin a la guerra".
Macron: "Estamos al alcance de los misiles rusos"
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves de que los últimos ataques de Moscú en Ucrania muestran que Europa está "al alcance de los misiles rusos", al tiempo que presumió de que la coalición de voluntarios ha sido capaz de sustituir a Estados Unidos en su apoyo a Kiev.
En su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que el lanzamiento de un segundo misil Orechnik en Ucrania la pasada semana pone de manifiesto la creciente amenaza rusa, frente a la que pidió estar preparados.
"Los que pensaban que la amenaza rusa no nos afectaba, el mensaje es cristalino: estamos al alcance de sus misiles", dijo el presidente, que recordó que los Orechnik pueden llevar carga nuclear.
Bajan a 287 los edificios sin calefacción en Kiev tras los ataques rusos
Un total de 287 edificios residenciales permanecen sin calefacción en Kiev, donde este jueves la temperatura máxima apenas será de diez grados bajo cero, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.
Según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó un anuncio televisado de la portavoz de la administración militar de la capital ucraniana, Katerina Pop, el nuevo balance de edificios sin calefacción asciende a 287, en una situación que "está mejorando" gracias al trabajo urgente de los empleados del sector energético.
El Kremlin coincide con Trump en que Zelenski es el mayor obstáculo para la paz en Ucrania
El Kremlin aseguró hoy que coincide con las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que el principal obstáculo para la paz en Ucrania es el líder de ese país, Volodímir Zelenski.
"En eso podemos estar de acuerdo. Es efectivamente así", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su primera rueda de prensa telefónica de 2026.
Rusia informa de nuevos ataques contra infraestructura energética ucraniana
Rusia informó hoy de nuevos ataques contra la infraestructura energética ucraniana mientras en Ucrania las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero y cientos de edificios de Kiev siguen sin calefacción tras los ataques del viernes y lunes pasados.
"La aviación táctica, los drones de asalto, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron objetivos de energéticos e infraestructura de transporte que daban servicio al Ejército de Ucrania", señaló el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
Rusia derriba 34 drones ucranianos sobre la región de Rostov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 34 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones rusas y el mar de Azov, más de la mitad de los cuales fue interceptada en la sureña región de Rostov, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 34 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando militar ruso.
Defensa puntualizó que más de la mitad de los drones, un total de 16, fueron neutralizados sobre el cielo de Rostov.
Rusia expulsa a diplomático británico acusado de espionaje
El Ministerio de Exteriores de Rusia citó hoy a la encargada de negocios de la Embajada de Reino Unido en Moscú, Danae Dholakia, a la que informó de la expulsión de un diplomático británico acusado de espionaje.
"La encargada temporal de negocios de Reino Unido en Rusia, D. Dholakia, fue citada al Ministerio de Exteriores, donde se le expresó una protesta debido a las informaciones recibidas por las autoridades rusas de la pertenencia de uno de los diplomáticos de la Embajada a los servicios de inteligencia británicos", informó la diplomacia rusa en su portal oficial.
El Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona la comandancia de la agrupación militar en Ucrania
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y viceministro de Defensa, Valeri Guerásimov, efectuó hoy una inspección de la comandancia de la agrupación militar Centro en Ucrania, que combate en el sector de Dnipropetrovsk.
"Durante el trabajo en la comandancia de la agrupación militar Centro, el general de Ejército Valeri Guerásimov escuchó los informes de los comandantes de los Ejércitos 2 y 51, los comandantes de las unidades y otros cargos sobre la situación en la zona de sus responsabilidades y los resultados del cumplimiento de las misiones de combate", informó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.
El mando militar ruso publicó un vídeo en el que se muestra la llegada del alto mando a la comandancia y su conversación con los responsables.
Miles de hogares siguen sin calefacción en Kiev con temperaturas de -17 grados
Más de cuatrocientos edificios de apartamentos de la capital ucraniana siguen sin tener calefacción por los ataques masivos rusos al sistema energético del viernes y el lunes, en un momento en que las temperaturas alcanzan los 17 grados bajo cero, según el último balance hecho público por las autoridades locales,
La calefacción sigue funcionando a muy baja intensidad también en las viviendas y los espacios comerciales en que se ha restablecido, debido al déficit causado por los ataques rusos a infraestructuras gasísticas.
Orbán advierte de que la UE no recuperará los créditos que conceda a Ucrania
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha insistido nuevamente en poner en cuestión la postura de la Unión Europea con respecto a Ucrania y el destino de los préstamos que se le están concediendo a pesar de los "impactantes y escandalosos" casos de corrupción que sacuden al Gobierno de Volodimir Zelenski.
Orbán ha desdeñado el plan para Ucrania presentado este miércoles por la Comisión Europea y ha concluido recalcando la ingenuidad de Bruselas en relación a varias cuestiones, principalmente aquellas que tienen que ver con la recuperación de la financiación que se ha destinado a Kiev y a su final en esta guerra.
"Quien que crea que los préstamos de Bruselas concedidos a Ucrania pueden ser pagados después con reparaciones rusas, o bien desconoce el mundo real o bien esconde la cabeza en la arena para evitar afrontar la realidad", ha apuntado en redes sociales, al tiempo que ha apostado por el triunfo de Rusia.
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Oleada de robos: 'Queda la luz encendida para que parezca que hay gente en casa
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada este sábado