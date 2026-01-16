Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Macron: "Estamos al alcance de los misiles rusos"

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves de que los últimos ataques de Moscú en Ucrania muestran que Europa está "al alcance de los misiles rusos", al tiempo que presumió de que la coalición de voluntarios ha sido capaz de sustituir a Estados Unidos en su apoyo a Kiev.

En su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas, Macron aseguró que el lanzamiento de un segundo misil Orechnik en Ucrania la pasada semana pone de manifiesto la creciente amenaza rusa, frente a la que pidió estar preparados.

"Los que pensaban que la amenaza rusa no nos afectaba, el mensaje es cristalino: estamos al alcance de sus misiles", dijo el presidente, que recordó que los Orechnik pueden llevar carga nuclear.