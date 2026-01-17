Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Estados Unidos ha anunciado que Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner formarán parte de la Junta Ejecutiva que supervisará al nuevo Gobierno de la Franja, dentro del plan de paz que impulsa Donald Trump

Una calle de la ciudad de Gaza este jueves.

Una calle de la ciudad de Gaza este jueves. / Ahmad Awad / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

