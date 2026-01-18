Portugal celebra las elecciones presidenciales más inciertas de su historia

Portugal acude este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente, en sustitución de Marcelo Rebelo de Sousa, en las consideradas como las elecciones más singulares de su historia. Por un lado, son las más concurridas desde que se votara por primera vez al jefe del Estado, en 1976. Los votantes podrán escoger entre 11 candidatos, 10 hombres y una mujer, aunque en las papeletas constarán 14, 3 de ellos excluidos por el Tribunal Constitucional. También son las más inciertas, puesto que hay cinco candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Según los sondeos, los que cosecharían más votos serían el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, y el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque también cuentan con opciones el eurodiputado apoyado por Iniciativa Liberal, Joao Cotrim Figuereido, el militar en la reserva Henrique Gouveia e Melo, y el exministro conservador y comentarista político Luís Marques Mendes. La singularidad también se dará precisamente en la necesidad de una segunda vuelta --prevista para el 8 de febrero-- ante las escasas probabilidades de que un aspirante logre más del 50% de los votos, pues solo en una ocasión anteriormente, en 1986, tuvo que recurrirse a un balotaje entre el socialista Mário Soares y el conservador Diogo Freitas do Amaral.

Los buenos pronósticos que otorgan las encuestas a Ventura han impulsado al resto de candidatos a apelar al voto útil para evitar la victoria de la extrema derecha, aunque de momento ha sido un todos contra todos. "Lo que pido a cada portugués y a cada portuguesa es que eviten una pesadilla y para hacerlo, para dormir bien, hay que garantizar que un demócrata pueda pasar a la segunda vuelta, como es mi caso", reclamó esta semana en un acto en Lisboa el socialista Seguro. Cotrim de Figuerido, acusado esta semana por una antigua asesora de acoso laboral y comentarios inapropiados de carácter sexual, pidió por su parte el voto útil contra la extrema derecha y también contra el candidato socialista. Es un "servicio a la nación", dijo. Gouveia e Melo también pidió el voto para la derecha tradicional para evitar el "peligro" que representa Chega, cuyo candidato definió estos comicios como "la lucha más simbólica de nuestro tiempo".

En tan solo seis años, Chega ha pasado de ser un partido con un único diputado en la Asamblea Nacional tras los comicios legislativos de 2019 a ser segunda fuerza y Ventura, el líder de la oposición, en las elecciones del pasado mes de mayo con un mensaje de mano dura contra la inmigración y antisistema.

Poderes importantes

Aunque no tiene asignadas funciones ejecutivas directas, la Constitución otorga al presidente de Portugal algunos poderes importantes, más allá de la representación puramente institucional. Así, tiene capacidad para disolver el Parlamento, destituir al Gobierno, vetar leyes o decidir la fecha de todos los procesos electorales, entre otras prerrogativas, además de ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Además, entre sus funciones también está la de moderador y árbitro entre Gobierno y oposición, debiéndose de mantener siempre neutral, algo que han respetado hasta la fecha todos los jefes del Estado.

Sin embargo, Ventura, admirador de la dictadura de António de Oliveira Salazar, ya ha avisado de que si gana tiene previsto jugar un papel intervencionista e impulsará la agenda de su partido. Ser presidente será, para él, "la mejor forma de liderar la oposición en Portugal".

Se trata de las quintas elecciones en dos años en el país. En 2024 los portugueses eligieron a un nuevo Gobierno después de la dimisión del ex primer ministro socialista António Costa y también acudieron a las urnas para elegir a los diputados al Parlamento Europeo. Ya en 2025, tras un escándalo por una empresa familiar, el primer ministro conservador Luís Montenegro perdió un voto de confianza en el Parlamento y convocó unos comicios anticipados en los que se volvió a imponer. También a finales del año pasado se celebraron elecciones locales para renovar cargos municipales.