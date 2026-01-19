Oxfam alerta de que la riqueza de los milmillonarios se dispara un 16% y agranda la brecha global

Mientras los primeros helicópteros de multimillonarios comienzan a llegar al Foro Económico Mundial de Davos, en los Alpes suizos, para la reunión en la que políticos y empresarios establecen el rumbo del año que empieza, lo que ya se puede constatar del que termina es que, en 2025, la riqueza de los milmillonarios aumentó hasta niveles nunca vistos.

La riqueza conjunta de las grandes fortunas creció más de un 16% en solo un año. Es un ritmo tres veces superior al promedio anual de los cinco ejercicios anteriores. El resultado: un patrimonio acumulado de 18,3 billones de dólares, el mayor registrado hasta ahora. Desde 2020, el salto alcanza ya el 81%.

Según el nuevo informe de Oxfam, publicado este lunes, las desigualdades son también cada vez mayores: una de cada cuatro personas en el mundo no tiene suficiente para comer, y casi la mitad de la población vive en situación de pobreza. La brecha no se reduce, sino que aumenta, y se normaliza.

Los ricos mandan

En el informe presentado este lunes ‘Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios’, Oxfam pone el foco en cómo esa acumulación de riqueza se traduce, cada vez más, en influencia política directa.

Los datos son elocuentes. Los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que una persona corriente. Y la percepción social acompaña: una encuesta global realizada en 66 países revela que casi la mitad de las personas consultadas cree que las grandes fortunas compran o condicionan las elecciones.

"La brecha entre los superricos y el resto de la población no es solo económica", advierte Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam. "Está generando una brecha política peligrosa e insostenible".

EEUU, nuevo paraíso fiscal

Oxfam señala a la transformación política de Estados Unidos para explicar la intensificación de esta brecha. Bajo el actual mandato de Donald Trump, al que señala como ejemplo de una agenda favorable a las élites económicas. Destaca cómo se han promovido una rebaja de impuestos a los superricos, el bloqueo de acuerdos sobre fiscalidad internacional, el debilitamiento de los límites al poder monopolístico y el impulso a sectores como la inteligencia artificial, cuyo auge bursátil ha beneficiado sobre todo a los grandes inversores.

Elon Musk encabeza la lista tras convertirse en la primera persona en concentrar más de medio billón de dólares / CAROLINE BREHMAN / EFE

Para la organización, EEUU no es una anomalía. Es una advertencia. El avance de las oligarquías, sostiene el informe, se está reproduciendo en distintos países y con efectos similares sobre la democracia.

3.000 milmillonarios

Solo el año pasado, el patrimonio de los milmillonarios aumentó en 2,5 billones de dólares, una cantidad que casi equivale a toda la riqueza acumulada por la mitad más pobre de la humanidad, unos 4.100 millones de personas.

Oxfam propone un ejercicio para dimensionar el contraste: solo con ese incremento anual (no con la riqueza que poseen en términos absolutos) sería posible erradicar hasta 26 veces la pobreza extrema.

Mientras tanto, el club de los ultrarricos sigue ampliándose. En 2025, por primera vez, el número de milmillonarios superó las 3.000 personas. En la cima, Elon Musk encabeza la lista tras convertirse en la primera persona en concentrar más de medio billón de dólares.

Pobreza y retroceso democrático

La situación, de hecho, empeora. Los niveles de pobreza global han vuelto a cifras similares a las de 2019, y en África ha aumentado. A este escenario se suma el recorte de los presupuestos de ayuda al desarrollo decidido por numerosos gobiernos, una tendencia que podría provocar más de 14 millones de muertes adicionales de aquí a 2030.

El informe advierte además de un deterioro paralelo en el terreno político. En 2024, por decimonoveno año consecutivo, se registró un empeoramiento global de las libertades civiles y los derechos políticos. Y una cuarta parte de los países restringió la libertad de expresión y se contabilizaron más de 142 protestas masivas en 68 Estados, reprimidas en muchos casos con violencia.

"La pobreza económica produce hambre. La pobreza política genera ira", resume Amitabh Behar.

Represión mediática

Otro de los focos del informe es el control de los medios de comunicación y las redes sociales por parte de grandes fortunas. Más de la mitad de las mayores empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas sociales están en manos de milmillonarios.

Oxfam cita adquisiciones como la del Washington Post por Jeff Bezos, X por Elon Musk, el Los Angeles Times por Patrick Soon-Shiong o una parte relevante de The Economist por un consorcio de grandes fortunas. En Francia, el ultraderechista Vincent Bolloré controla el canal CNews, mientras que en el Reino Unido tres cuartas partes de la prensa están en manos de solo cuatro familias extremadamente ricas.

El informe subraya además la falta de diversidad: solo el 27% de los principales editores son mujeres y apenas el 23% pertenecen a minorías racializadas, lo que, según Oxfam, contribuye a silenciar voces críticas y a estigmatizar a colectivos vulnerables.

Un estudio de la Universidad de California citado en el documento señala que, tras la compra de X por Musk, los discursos de odio aumentaron alrededor de un 50%. En países como Kenia, añade, la red social ha sido utilizada para vigilar y reprimir a personas críticas con el gobierno.

Oxfam alerta de que el poder de los más ricos frena la lucha contra la pobreza y debilita la democracia, y pide a los gobiernos priorizar justicia fiscal, sanidad y acción climática.