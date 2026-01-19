La UE prioriza el diálogo frente a la escalada, pero se prepara para responder a los aranceles de Trump

Los líderes de la Unión Europea (UE) coinciden en priorizar el diálogo frente a la escalada en la crisis abierta con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump haya anunciado que impondrá aranceles del 10% sobre las importaciones de seis países miembros por su ayuda militar a Groenlandia, pero están listos para responder si la amenaza se consuma.

"De las consultas entre los líderes de la UE, incluida la presidenta [de la Comisión Europea, Ursula] Von der Leyen, se desprende claramente que la prioridad aquí es el diálogo, no agravar la situación, y evitar la imposición de aranceles", ha dicho el portavoz comunitario Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. "Esto, en última instancia, perjudicará a los consumidores y a las empresas de ambas orillas del Atlántico", ha añadido.

Pero si la amenaza de Trump de imponer aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a las importaciones desde seis países del bloque, Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, además del Reino Unido y Noruega, el bloque responderá. "En caso de que se impongan los aranceles amenazados, la Unión Europea tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder", ha dicho Gill, "haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la UE", ha añadido.

Los líderes de los Veintisiete se reunirán este jueves en Bruselas, en una cumbre extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El objetivo de la reunión es tomar el pulso a la situación y pactar una respuesta conjunta y coordinada ante la escalada de tensión. También será un encuentro simbólicamente importante para que el bloque muestre su respaldo a Dinamarca y Groenlandia.

Aranceles y represalias

Desde su llegada a la Casa Blanca hace un año, Donald Trump ha utilizado la política comercial como medio de presión sobre sus socios. Washington llegó a amenazar a la UE con aranceles del 50% sobre sus importaciones si no eliminaba o reducía sustancialmente los gravámenes a los productos estadounidenses. También exigió que relajara lo que considera "barreras no arancelarias", suavizando sus normas.

Tras meses de negociaciones, Trump y Von der Leyen sellaron un acuerdo en Escocia que ponía fin a la escalada. El trato suponía una rebaja sustancial para Estados Unidos. La UE aceptó un arancel máximo del 15% sobre sus exportaciones al país norteamericano, a cambio de "estabilidad" y "predictibilidad" para sus empresas. La reciente escalada amenaza con dinamitar el acuerdo.

Durante aquellas negociaciones, ante la falta de avances, los Veintisiete aprobaron en julio un paquete de contramedidas por valor de 93.000 millones de euros sobre productos procedentes de EEUU. Esa batería de represalias fue suspendida en agosto para dar una oportunidad al acuerdo. Pero su suspensión expira el próximo 6 de febrero, solo unos días después de que entren en vigor los nuevos aranceles.

Salvo que los europeos decidan volver a suspenderlas, y no está claro, entrarían en vigor de manera inmediata. Según Gill, "no se ha tomado una decisión". El portavoz comunitario ha dado a entender que la opción de hacer uso de ese paquete de contramedidas, que estaría listo para entrar en vigor de manera inmediata, será una de las cuestiones que los líderes discutan.

El 'bazooka' comercial

Algunos países piden ir más allá. Francia y Alemania respaldan el uso del 'instrumento anticoerción', más como el ‘bazooka comercial'. Se trata de un mecanismo que está previsto para situaciones en las que un tercer país trate de imponer una política o visión particular al bloque, ejerciendo presión económica o comercial. El caso de Estados Unidos y Groenlandia es de libro.

En la práctica, permite tomar medidas para limitar el acceso a las empresas del país al mercado europeo o contratos públicos comunitarios, además de medidas comerciales, por ejemplo, en forma de aranceles. "Alemania y Francia están de acuerdo: no nos dejaremos chantajear", ha dicho este lunes el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil.

Aunque tanto París como Berlín esperan que poner todas las cartas sobre la mesa sirva como herramienta de disuasión, no descartan optar por el uso del instrumento. Hacerlo, en cualquier caso, requiere una mayoría de gobiernos a favor y no está claro que todo el mundo quiera ir tan lejos.

En paralelo, los contactos continúan. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe este lunes al ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y a la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt. La comitiva se reúne también en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas.