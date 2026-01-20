Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Trump confirma que invitó a Putin a sumarse a la Junta de Paz para Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que envió una invitación a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que se sume a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. "Sí, ha sido invitado", ha dicho en declaraciones a la prensa, después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desvelara que Putin había recibido una invitación oficial de Trump en este sentido y destacara que Moscú estaba estudiando la posibilidad de sumarse a este organismo.

El rey de Marruecos acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz de Gaza El rey Mohamed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en miembro fundador de la Junta de Paz de Gaza, informaron este lunes fuentes oficiales en Rabat. Mohamed VI recibió la invitación de Trump para sumarse a esta iniciativa que el líder estadounidense prevé lanzar para "contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Medio y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo", indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores difundido por la agencia marroquí de prensa (MAP).

Netanyahu asegura que "no habrá lugar" para soldados turcos ni qataríes en la Franja de Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que "no habrá lugar" para soldados de Turquía ni de Qatar en la Franja de Gaza una vez se ponga en marcha la segunda fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino, a pesar de que la Casa Blanca anunció el fin de semana que líderes de estos dos países formarán parte de la Junta Ejecutiva. En una serie de declaraciones ante el Parlamento, donde ha abordado esta segunda fase del plan, el mandatario israelí se ha comprometido a impedir el despliegue de este tipo de fuerzas en la zona, una medida que ya había rechazado en el pasado. "Tenemos algún que otro encontronazo con nuestros amigos de Estados Unidos a la hora de elegir al consejo de asesores que acompañará el proceso en Gaza", ha afirmado, en referencia a la junta. "Estoy dispuesto a plantar cara a Estados Unidos cuando surgen desacuerdos sobre cuestiones fundamentales", ha aclarado.

El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego de octubre El Ejército de Israel ha matado este lunes a un adolescente palestino en un nuevo ataque en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el fallecido es Husein abú Sabla, de 17 años, quien ha sido tiroteado por las tropas israelíes el Al Tahliya, al este de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El Kremlin desvela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación oficial a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, para que forme parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, tal y como ha confirmado este lunes el Kremlin, que ha declinado por ahora afirmar si el mandatario aceptará la propuesta y pasará a formar parte del organismo. "Putin también ha recibido una invitación a través de canales diplomáticos para sumarse a esta Junta de Paz", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha asegurado que Moscú "está estudiando todos los detalles de la propuesta".

El primer ministro de Pakistán recibe la invitación para sumarse a la Junta de Paz para Gaza El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha recibido una invitación para sumarse a la Junta de Paz liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encargará de la gestión de la Franja de Gaza. "El primer ministro de Pakistán ha recibido la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz", ha informado el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado. La cartera diplomática ha asegurado en la breve nota que el Gobierno de este país "seguirá comprometido con los esfuerzos internacionales por la paz y la seguridad" en la Franja de Gaza, "que conduzcan a una solución duradera para la cuestión palestina, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas".

El presidente iraní advierte de que atacar al líder supremo desencadenaría una "guerra total" El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha advertido este domingo de que cualquier ataque contra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, desencadenaría una "guerra total" con Irán. "Un ataque contra el líder supremo de nuestro país implicaría una guerra total con la nación iraní", ha indicado Pezeshkian en un mensaje publicado en redes sociales. Pezeshkian se ha referido al origen económico de las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre y ha recalcado que "si hay dificultades en la vida diaria del querido pueblo de Irán, uno de los factores principales es la antigua hostilidad y las inhumanas sanciones del Gobierno de Estados Unidos y de sus aliados".

Irán destaca la retirada de EEUU de Irak como una prueba de la cooperación entre Bagdad y Teherán El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha recibido este domingo en Teherán a su homólogo iraquí, Fuad Huseín, ante quien ha puesto en valor la retirada de las tropas estadounidenses de Irak como una consecuencia de la "estrecha colaboración" bilateral en materia de seguridad. Para Araqchi, la retirada definitiva de Estados Unidos de la Base de Ain al Asad y el fin de la Misión de Naciones Unidas de Asistencia a Irak (UNAMI) son "claros indicadores" de un refuerzo de la independencia, estabilidad y soberanía nacional de Irak, según recogen medios iraquíes e iraníes.

Egipto desvela los nombres de los 12 miembros del comité tecnocrático que gobernará Gaza Egipto anunció este domingo el listado de los 12 miembros que forman el comité tecnocrático palestino que administrará la Franja de Gaza encabezado por Ali Shaaz, y aseguró que el grupo ya celebró una reunión en la que se le "encomendó formalmente asumir las responsabilidades" en el enclave. Un comunicado del centro de prensa egipcio, detalla que Shaaz, un ex viceministro de la Autoridad Palestina, se encargará de Energía y Transporte además de liderar el comité; Abdelkarim Ashour será comisario de Agricultura; Omar Shamali, Comunicaciones y Servicios Digitales; Aed Abu Ramadan, Economía, Industria y Comercio; y Yabr al Daour, de Educación.