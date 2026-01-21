El rey Felipe VI interviene ante la Eurocámara en el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea

El rey Felipe VI interviene este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE junto al presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en una sesión solemne para conmemorar la entrada de ambos países en el proyecto comunitario.

Archivo - El Rey Felipe VI saludando al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa / CASA DE S.M. EL REY / JOSE JIMENEZ - Archivo

El acto de Estrasburgo se enmarca en una secuencia más amplia de conmemoraciones por el 40º aniversario de la adhesión española a las entonces Comunidades Europeas, cuya firma tuvo lugar el 12 de junio de 1985. La efeméride ya fue recordada el pasado 12 de junio en un acto solemne celebrado en el Palacio Real de Madrid y presidido por Felipe VI, una ceremonia que quedó políticamente deslucida por la dimisión, pocas horas antes, de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE a raíz del escándalo de las supuestas mordidas por obras públicas que salpica al partido. La entrada oficial de España en el proyecto europeo, no obstante, fue el 1 de enero de 1986, de ahí que la intervención en el pleno se haga este mes.

El jefe del Estado español recuerda a menudo el impacto trascendental que Europa ha tenido en la vida de los españoles y también del riesgo que corre el proyecto en estos momentos con el auge de los partidos euroescépticos. En su discurso de Nochebuena, el último que ha pronunciado, por ejemplo, destacó la “modernización y progreso económico y social” que supuso para el país la entrada en el club europeo y también el peso que tuvo para “afianzar” las “libertades democráticas” que los ciudadanos ansiaban tras la dictadura de Francisco Franco. Además, Felipe VI subrayó de manera positiva la “apuesta decidida por Europa” de la opinión pública española, por “sus principios y sus valores”. Actualmente, entre los tres partidos con más apoyo en las urnas, PP, PSOE y Vox, solo este último ataca de forma abierta a la Unión Europea y propone desmantelarla.