Trump siembra la confusión sobre el futuro de Venezuela al halagar por igual a Delcy Rodríguez y María Corina Machado

Donald Trump utiliza las dos manos para jugar con el destino venezolano. Una la tiende hacia "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, mientras la otra sugiere un posible acompañamiento de Corina Machado en su proyecto. Las señales, emitidas al mismo tiempo, en una rueda de prensa, provocaron otra ola de desconcierto en Caracas. "Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días", dijo el multimillonario sobre la dirigente de derechas que le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz. "Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", dijo, y Vente Venezuela, su partido, sintió por primera vez desde el 3 de enero que la caricia se impuso al desdén demostrado desde la "captura" de Nicolás Maduro e incluso el mismo día que ella entró a la Casa Blanca.

Pero no habría sido Trump si no diera a la par una señal en sentido contrario. "Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", y le "encanta" por trabajar "estupendamente" con el Gobierno de Rodríguez, a quien, esta vez, evitó al menos nombrar. La incompatibilidad política entre Machado y la sucesora de Maduro es total, razón por la cual la insinuación del presidente de Estados Unidos resultó desconcertante. También recordó el magnate que Washington no ha renunciado a la política que desembocó en el descabezamiento del Gobierno.

De hecho, este martes se interceptó otro petrolero en el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, como si no hubiera ocurrido todavía la intervención militar y no existiera todavía un opaco entendimiento con Rodríguez sobre el modo en que funcionaran las relaciones económicas basadas en la extracción y refinamiento del crudo venezolano. El magnate dijo que las multinacionales se están preparando para realizar "inversiones masivas" en una Venezuela que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí".

Primeras ganancias

Mientras Trump delineaba en público sus planes, en Caracas, la "presidenta encargada" comunicaba que la estatal Pdvsa ha obtenido 300 millones de dólares como resultado de la primera venta de petróleo en 2026. No informó sobre el destino de las exportaciones, pero sí dijo, contra el plan esbozado por el presidente de EEUU, que ese dinero será destinado a acciones "que cubrirán ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras" en momentos de alta inflación y el "impacto negativo en el mercado cambiario".

Los analistas trataban de descifrar esas palabras que podrían interpretarse como un intento de autonomía de la Casa Blanca si se tiene en cuenta que el propio Trump se asignó el papel de administrador de la renta petrolera venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) y hermano de la "presidenta encargada", Jorge Rodríguez, informó que el Parlamento presentará el próximo jueves podría iniciarse la primera discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En pocos días se sabrá si esa iniciativa cumple con las expectativas de EEUU. El pasado jueves, mientras Trump recibía a Machado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo bilateral valorado en 500 millones de dólares, por el cual EEUU comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.

Los ritmos de la transición

Mientras tanto, Machado también trata de hacer su propio juego. Este martes ha visitado la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con su secretario general, Albert Ramdin. Uno de los objetivos del encuentro fue denunciar la situación de los presos políticos en su país. La dirigente remarcó que existe una diferencia entre "excarcelar" opositores y "liberarlos". La distancia entre una y otra palabra define la velocidad de los cambios en la Venezuela post Maduro.

Machado calificó la reunión con Ramdin de "muy productiva" porque, dijo, estuvo marcada por la coincidencia en la necesidad de "iniciar sin demora" la senda de la "institucionalización democrática" en el país sudamericano. "Le ratifiqué nuestro compromiso y determinación de avanzar en la transición en Venezuela con pilares sólidos de justicia, solidaridad, prosperidad y libertad para todos". Otros sectores de la oposición creen que es prematuro por el momento hablar de un proceso político de esa naturaleza, entre otras razones por la existencia de presos políticos. "Durante estos 15 días se ha hablado de reforma económica, pero no hay manera de que la economía funcione si no hay instituciones sólidas. El tema es cómo nos vamos reencontrando con ese pacto social y podemos construir una convivencia real en Venezuela cada quien con su punto de vista", señaló el diputado Stalin González.

Caracas está atravesada por señales contradictorias e incomprensibles. La misma AN acaba de aprobar un acuerdo mediante el cual se declara oficialmente "Héroes y Mártires de la nación" a los 32 cubanos que formaban parte del "anillo de seguridad" de Maduro y murieron durante la incursión de las fuerzas especiales norteamericanos. Según el vicepresidente de un Congreso dominado por el oficialismo, Pedro Infante, los "combatientes" demostraron una "superioridad moral infinita" frente al "invasor". Casi en sincronía, el Palacio de Miraflores calificó de "fake" una imagen generada con Inteligencia Artificial y publicada por Trump de un mapa de América en el que el Venezuela, junto con Groenlandia y Canadá aparecen como territorios estadounidenses.