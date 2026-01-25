Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Hungría y Ucrania se enzarzan en un cruce de declaraciones con acusaciones de injerencia y de uso de minorías
Los gobiernos de Hungría y de Ucrania han protagonizado en las últimas horas un intenso cruce de acusaciones en las que ambas partes se han reprochado su posicionamiento y en las que Hungría señala a Kiev por injerencia electoral mientras Kiev reprocha a Budapest que utilice a la minoría húngara de Ucrania como rehén.
Todo comenzó con unas declaraciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien dijo el viernes que "no creo que haya ningún parlamento húngaro en los próximos cien años que apoye la adhesión de Ucrnaia a la UE".
En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha apuntado que "su plan está condenado al fracaso". "Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE y enmarcaremos este titular en el Parlamento de Ucrania para recordar tus mentiras durante los cien próximos años", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales.
EEUU dice que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían "casi amigos" en Abu Dabi
Los negociadores de Rusia y Ucrania parecían "casi amigos" en la primera ronda de negociaciones trilaterales con mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según informaron hoy funcionarios estadounidenses.
Mueren tres sanitarios en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Jersón
Un ataque ucraniano con drones contra una ambulancia que circulaba por la región de Jersón mató este sábado a tres sanitarios, denunció hoy el gobernador leal a Moscú, Vladímir Saldo.
"Todos los miembros de la ambulancia atacada hoy por un dron ucraniano han muerto", escribió Saldo en Telegram.
El ataque tuvo lugar esta mañana a la salida de la localidad de Gola Pristan, a poco más de diez kilómetros de la capital regional, cuando la ambulancia se dirigía al domicilio de un enfermo grave en una zona castigada diariamente por los aparatos no tripulados enemigos.
Zelenski valora el carácter constructivo de las conversaciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado el carácter constructivo de las negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebradas en Abu Dabi, que se centraron en "los posibles parámetros para poner fin a la guerra", y avanzó la posibilidad de nuevas reuniones ya la semana que viene.
Concluyen las negociaciones en Abu Dabi
Las negociaciones entre rusos y ucranianos para poner fin a la guerra con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) han concluido, informaron este sábado las agencias rusas. La delegación rusa regresó al hotel tras casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada sobre el control del Donbás y medidas de seguridad al término de la guerra, según TASS y RIA Nóvosti.
Ucrania denuncia un ataque con misiles
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, denunció este sábado el ataque ruso de anoche con misiles contra la infraestructura energética ucraniana y zonas residenciales mientras en Abu Dabu continúan las negociaciones a tres bandas entre rusos y ucranianos con la mediación de Estados Unidos para alcanzar la paz. "¿Esfuerzos por la paz? ¿Reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, esta fue otra noche de terror ruso. Cínicamente, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo cuando las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos. Sus misiles no sólo alcanzaron a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones", escribió Sibiga en un mensaje en X.
Las exigencias de Rusia
Rusia reconoce que la retirada de las tropas ucranianas del Donbás es el principal escollo en las negociaciones a tres bandas con mediación de Estados Unidos que tienen lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). "Este asunto sigue siendo el más complejo. Para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás. Para ello se están barajando diferentes parámetros de seguridad", señaló una fuente oficial a la agencia TASS.
Siguen las negociaciones
Rusos y ucranianos han reanudado este sábado las negociaciones a tres bandas con la mediación de Estados Unidos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según adelantó hoy una fuente a la agencia TASS. Las negociaciones sobre temas de seguridad, que comenzaron el viernes con el control del Donbás como principal escollo, "transcurren en diferentes formatos", precisó la fuente.
Drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 75 drones ucranianos sobre cinco regiones de la parte europea del país y la anexionada península de Crimea. Según el Ministerio de Defensa ruso, 46 aparatos no tripulados fueron abatidos sobre los cielos de Rostov y otros 22 en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada por la guerra.
Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
Ucranianos y rusos comenzaron este viernes con la mediación de EEUU en Abu Dabi sus primeros contactos directos desde las últimas reuniones que mantuvieron en julio en Estambul, justo después de que el Kremlin reafirmara de forma tajante que no habrá acuerdo para poner fin a la guerra si Kiev no retira a sus tropas de la zona que aún controla en el Donbás. "Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbás, deben ser retiradas de allí. Esta es una condición muy importante" para el fin del conflicto, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov hizo esas declaraciones antes de que empezara la reunión en la capital de los Emiratos -que es la primera trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses desde el comienzo de la guerra- y después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibiera en Moscú a los dos mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para hablar de la posibilidad de un acuerdo de paz con Kiev.
