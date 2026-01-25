Von der Leyen y Costa viajan a la India para cerrar un vasto acuerdo comercial

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, abrió este domingo su agenda oficial en Nueva Delhi con una reunión clave con el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, primer paso de una visita de alto nivel para el posible cierre el martes del Tratado de Libre Comercio (TLC). Apenas unas horas después de la llegada del presidente del Consejo Europeo a Nueva Delhi, tanto él como Von der Leyen han mantenido un encuentro con el canciller indio, una primera toma de contacto que ha servido para alinear posturas antes de abordar los flecos técnicos y políticos del acuerdo en los días siguientes.

Tras la reunión, el ministro de Exteriores de la India aseguró en su cuenta de la red social X sentirse "confiado" en que las próximas conversaciones de los líderes comunitarios con el primer ministro indio, Narendra Modi, "abrirán un nuevo capítulo en las relaciones entre la India y la Unión Europea". La agenda diplomática continuó tras la cita con los presidentes de la Comisión y el Consejo, ya que Jaishankar mantuvo posteriormente un encuentro bilateral por separado con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea destacó en X que la UE y la India están demostrando a un "mundo fracturado que otra vía es posible". Von der Leyen apostó por la "elección de una asociación estratégica basada en el diálogo y la apertura, aprovechando las fortalezas complementarias de ambos bloques para construir una resiliencia mutua".

Con este pacto, Bruselas y Nueva Delhi aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan una cuarta parte del PIB global, una apuesta para redefinir las reglas del comercio en un momento crítico para la UE por las tensiones con Washington y la dependencia de China.

Noveno socio comercial

En 2024, la India fue el noveno socio comercial de la UE, representando solo el 2,4 % de su comercio total de bienes, muy por detrás del 17,3 % de Estados Unidos o del 14,6 % de China, gigante frente al que el bloque comunitario busca reducir su dependencia en el suministro de materias primas.

El objetivo es rubricar este tratado de libre comercio el próximo martes, motivo por el cual se ha desplazado a Nueva Delhi toda la cúpula de la Unión Europea. La delegación está encabezada por Von der Leyen y Costa, acompañados por Kallas y el comisario de Comercio Maros Sefcovic.

Al margen del tratado de libre comercio, la UE y la India quieren impulsar la inversión en sectores como el digital, el hidrógeno verde, la energía solar, la maquinaria y la fabricación avanzada. La agenda incluye también cerrar un acuerdo de movilidad laboral, científica y estudiantil, así como un segundo gran pacto en materia de seguridad y defensa para hacer frente a las amenazas híbridas y el terrorismo.

De firmarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática de casi dos décadas, marcada por las profundas discrepancias sobre la protección de patentes y los aranceles a los vehículos y licores europeos.