Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para encontrar el último cuerpo por entregar

Las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han asegurado este domingo que han dado ya a Israel todos los datos que tienen a su disposición sobre la ubicación del cuerpo del policía israelí Ran Gvili y han instado a "cerrar esta fase" para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto el fuego.

"Hemos proporcionado a los mediadores todos los detalles e información de la que disponemos sobre la ubicación de los restos del prisionero", ha destacado el portavoz de las Brigadas, Abú Obeida, quien argumenta que la veracidad de esta información se basa en que "el enemigo está en estos momentos buscando en el lugar exacto referido en la información proporcionada".

Abú Obeida considera así que el grupo "ha cumplido con todas las obligaciones del acuerdo de alto el fuego, entregando a todos los prisioneros vivos y los restos que estaban en nuestro poder lo más rápido posible" pese a las "condiciones complejas y casi imposibles". Todo ello "a pesar de la falta de compromiso de la ocupación sionista y las docenas de violaciones (del alto el fuego) y masacres perpetradas durante el proceso".