Farage asesta un nuevo golpe a los 'tories' con el fichaje de la exministra de Interior de Rishi Sunak

La huída de exaltos cargos de los gobiernos conservadores al partido populista Reform UK avanza a pasos agigantados en el Reino Unido. La última en anunciar su salida del Partido Conservador ha sido Suella Braverman, exministra del Interior en los gobiernos de Liz Truss y de Rishi Sunak, quien ha anunciado este lunes su incorporación al proyecto de Nigel Farage en un movimiento que ha vuelto a sacudir a los ‘tories’ y a poner en duda el liderazgo de la jefa de la oposición, Kemi Badenoch. Braverman ha seguido así los pasos de Robert Jenrick, portavoz de Justicia del Partido Conservador hasta mediados de enero y uno de los primeros pesos pesados en sumarse a Reform UK.

Braverman ha confirmado su decisión en un acto con veteranos de guerra organizado en Londres por el partido de Farage. Al igual que Jenrick, la exministra ha renegado de su antiguo partido y ha acusado a sus ya excompañeros de no cumplir con sus promesas. “El Partido Conservador ha fracasado estrepitosamente a la hora de hacer lo correcto para el pueblo británico”, ha asegurado en su discurso, en el que ha cargado contra las “mentiras” del que era su partido hasta hace pocas horas. “Gran Bretaña está realmente destrozada. Está sufriendo. No está bien. La inmigración está fuera de control. Nuestros servicios públicos están por los suelos. La gente no se siente segura”, ha añadido.

Transfuguismo en auge

Con este anuncio, ya son cuatro los diputados conservadores que han abandonado su partido para unirse al grupo parlamentario de Reform UK, el cual ha duplicado sus escaños y ya cuenta con ocho representantes en la Cámara de los Comunes. Braverman ha tratado así de relanzar su carrera política tras más de dos años en segunda fila: en noviembre de 2023 fue destituida por Sunak por criticar a las fuerzas policiales y, a pesar de que consiguió retener su escaño en las elecciones generales de 2024, posteriormente no consiguió contar con un cargo de responsabilidad en el equipo de oposición de Badenoch.

Su ambición era de sobra conocida. Participó en las primarias del Partido Conservador en 2022 para suceder a Boris Johnson, en las cuales quedó en sexto lugar. Ya como ministra, trató de mantener un perfil propio e incluso llegó a desafiar la autoridad de Sunak en materia migratoria, en un intento de mantener sus opciones para suceder al entonces primer ministro tras las elecciones de 2024, en las que según todas las encuestas el Partido Conservador iba a sufrir una derrota contundente. Pero su enorme ambición y sus posiciones cada vez más radicales jugaron en su contra y finalmente no contó con el apoyo suficiente para presentarse a la carrera para liderar el partido.

Respuesta polémica

Aun así la salida de Braverman no ha sido bien recibida por su ya expartido, que ha optado por lanzar un polémico comunicado en el que hacía referencia a sus supuestos problemas de salud mental. “Siempre fue cuestión de cuándo, no de si Suella desertaría. Los conservadores hemos hecho todo lo posible por cuidar de su salud mental, pero estaba claro que era muy infeliz”, ha señalado la formación en un comunicado. “Hay personas que son diputadas porque se preocupan por sus comunidades y quieren construir un país mejor. Hay otras que lo hacen por ambición personal”, añade la nota, corregida poco después para quitar las referencias a la salud mental de Braverman.

El enfrentamiento entre conservadores y populistas está alcanzando cotas nunca antes vistas y cada vez son más los ‘tories’ que se están planteando abandonar el barco en vista de los malos pronósticos electorales de su partido. Farage aspira a acabar con el Partido Conservador y a consolidarse como la auténtica alternativa al laborismo, pero por ahora la guerra abierta en la derecha está dando esperanzas al Gobierno, que confía en aprovecharse de la división de sus rivales y pescar en aguas revueltas.

“Nigel Farage está llenando su partido de conservadores fracasados, responsables del caos y el declive que frenaron a Gran Bretaña durante 14 años”, ha asegurado la presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, quien ha señalado que su partido es el único centrado en combatir el aumento del coste de la vida y en mejorar los degradados servicios públicos.