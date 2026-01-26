Oriente Próximo
Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
Se trata de Ran Gvili, un policía que tenía 24 años en el momento de su muerte y "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023"
EP
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que han recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".
El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", ha indicado el Ejército israelí.
"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel.
