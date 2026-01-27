La pobreza extrema en el Reino Unido alcanza su cifra más alta en los últimos 30 años

Los niveles de pobreza extrema en el Reino Unido han alcanzado la cifra más alta de los últimos 30 años. Esta ha sido la demoledora conclusión del informe 'UK Poverty 2026', publicado este martes por la Fundación Joseph Rowntree (JRF, en sus siglas en inglés), que apunta además a que más de 14 millones de personas están en situación de pobreza, una de cada cinco. Las personas con discapacidad, los miembros de minorías étnicas y las familias numerosas son los más afectados por este problema.

El informe señala que 6,8 millones de personas estaban en una situación de pobreza extrema en el curso 2023/2024, los últimos datos disponibles. Esto significa que sus ingresos anuales se sitúan hasta un 59% por debajo de la línea de pobreza, o lo que es lo mismo, que no superan las 16.400 libras esterlinas (cerca de 19.000 euros) en el caso de una familia con dos hijos a su cargo. De este grupo, más de la mitad se encuentran en situación de indigencia y no pueden cubrir las necesidades básicas, entre ellas el acceso a comida, ropa y a una higiene digna.

La JRF atribuye el problema a la falta de "coherencia" y a la "fragmentación" de las políticas públicas en las últimas dos décadas. "La conclusión es que las intervenciones fragmentadas y a menudo mal orientadas, que suelen consistir en recortes básicos de las ayudas en lugar de inversiones, nunca cambiarán un sistema que está generando una pobreza cada vez mayor", apunta el informe, que señala que no se ha logrado ningún progreso en esta materia en los 14 años de gobiernos conservadores. El estancamiento económico tras la crisis financiera, la austeridad, el Brexit y la pandemia del covid 19 han sido factores determinantes.

Pobreza infantil

El informe destaca que los niños son el grupo con un mayor riesgo de pobreza, alcanzando a un 31% del total. Esta situación afecta especialmente a las familias numerosas, las cuales se han visto afectadas por las limitaciones en el acceso a prestaciones sociales a partir del tercer hijo, aprobadas por el Gobierno de Theresa May en 2016. El actual Gobierno laborista ha acabado con estas limitaciones tras recibir enormes presiones por parte de sus propios diputados, quienes amenazaron con una rebelión interna si no se revertía la medida aprobada por los 'tories'.

El objetivo es sacar a 400.000 niños de la pobreza antes de que termine la legislatura, algo que supondría la mayor caída de este indicador desde que comenzaron los registros en la década de 1960. "La eliminación del límite de dos hijos es el eje central de esta estrategia. Ha sido la decisión política más eficaz que el Gobierno podía haber tomado para sacar de la pobreza a un número significativo de niños", afirma el informe. Otras medidas, como facilitar el acceso a los servicios de guardería y reducir el uso de alojamientos temporales, también contribuirán a mejorar las oportunidades de los menores en situación de pobreza.