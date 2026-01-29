EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pidió este miércoles, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que haya una "transición real" en Venezuela tras la cual no quede "un sector del régimen en el poder".

Machado salió de la reunión asegurando que son "horas y días decisivos" para el futuro de su país y afirmó que su movimiento tiene el respaldo del jefe de la diplomacia estadounidense, a quien definió como "una de las personas que mejor entiende el hemisferio".

"Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.