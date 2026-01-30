En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Israel anuncia que ha matado a tres milicianos palestinos entre nuevos bombardeos en el centro y sur de Gaza
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel anuncia que ha matado a tres milicianos palestinos en Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de tres milicianos palestinos en un ataque efectuado en el sur de la Franja de Gaza, escenario de un segundo bombardeo que ha dejado otros dos palestinos muertos, esta vez en la costa central del enclave.
El ataque del sur ha ocurrido en Rafá donde, según un comunicado del Ejército israelí, ocho "terroristas" palestinos fueron identificados mientras "emergían de una infraestructura subterránea" en el este de la ciudad.
EEUU afirma que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos"
La Administración de Donald Trump ha afirmado este jueves que los altos funcionarios iraníes y sus familiares "no son bienvenidos" en Estados Unidos, en medio de las tensiones por las amenazas de ataque de Washington contra Teherán con motivo de la represión de las últimas manifestaciones antigubernamentales en el país centroasiático.
"Quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio", ha indicado el Departamento de Estado en un breve mensaje publicado en redes sociales.
La OMS denuncia ataques a personal y centros sanitarios durante la represión a las protestas en Irán
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó este jueves su preocupación por los numerosos ataques a personal y centros sanitarios en Irán, donde en el curso de la represión de las recientes protestas se ha llegado a impedir la atención a personas que la necesitaban
Tedros señaló, en un mensaje en X, que la OMS ha podido confirmar un ataque a principios de enero en el Hospital Jomeini de la ciudad occidental de Ilam, donde "se registraron actos de violencia dentro y alrededor del centro tras el traslado de personas heridas al hospital" y los servicios médicos y suministros se vieron interrumpidos y afectados.
Otro centro hospitalario que sufrió al menos un ataque fue el Hospital Sina, en Teherán, donde se utilizaron gases lacrimógenos, añadió.
Despliegan en una playa de Barcelona una lona con el retrato de Hind Rajab, niña tiroteada en Gaza
Voluntarios de la ONG internacional Avaaz han desplegado este jueves en la playa del Somorrostro de Barcelona una lona de más de 1.000 metros cuadrados con la imagen de Hind Rajab, una niña de 6 años que murió tiroteada por el ejército israelí junto a su familia cuando intentaban salir de Gaza hace dos años. (Seguir leyendo)
Irán advierte de consecuencias por declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó este jueves a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá, en su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE).
“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán advierte que las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos”, indicó el organismo militar en un comunicado.
Israel desmantela la unidad del Ejército que supervisaba la vuelta de los rehenes de Gaza
El Ejército de Israel anunció este jueves el desmantelamiento de la unidad de inteligencia militar que supervisaba, desde el 7 de octubre de 2023, cualquier información sobre los rehenes en Gaza; tras el retorno del último cautivo el lunes. Esta unidad servirá para completar misiones especiales "en otros escenarios", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas sin dar más detalles. Su desaparición llega después de que ayer, miércoles, fuera enterrado en Israel Ran Gvili, el último cautivo. Este comando recababa información de inteligencia respecto a los rehenes, tanto vivos como muertos, además de mantener el contacto con los allegados de los secuestrados a través de portavoces asignados a cada familia. Gestionó la situación de los 255 cautivos en Gaza (251 secuestrados en el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 y cuatro rehenes que ya llevaban años en el enclave).
Israel mata este jueves a dos palestinos en el sur de la Franja de Gaza
El Ejército israelí mató a tiros este jueves en menos de una hora a dos palestinos en dos diferentes incidentes al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informó a EFE fuentes del hospital Médico Nasser, que atendió a las víctimas. Los dos fallecidos fueron identificados como Mohamed Osama Imran, 19 años, y Ahmed Ramzi Barbakh, 32 años. Pese a que hay un alto el fuego declarado en Gaza desde hace ya más de tres meses, diariamente se siguen registrando palestinos muertos por ataques de Israel en diferentes puntos del enclave. Según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja cerca de 500 palestinos, incluidos mujeres y niños, han sido asesinados y más de un millar han quedado heridos desde el inicio de esta tregua. En total, desde que las tropas iniciaran esta ofensiva como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado ya al menos a 71.667 y ha causado 171.343 heridos, muchos con amputaciones, según cifras de Sanidad. Estas cifras no incluyen a las miles de personas que siguen bajo los escombros causados por los bombardeos israelíes, que los equipos de rescate palestinos están teniendo dificultades para rescatar ante la falta de maquinaria pesada.
Colonos incendian varias viviendas y atacan una comunidad beduina al noreste de Jerusalén
Colonos israelíes incendiaron durante esta pasada noche varias viviendas de ciudadanos palestinos y atacaron la comunidad beduina de Jallat al Sidra, al noreste de Jerusalén ocupada, informó este jueves la agencia de noticias palestina, Wafa. Los colonos, según informa la Gobernación de Jerusalén, bloquearon previamente la única carretera que conduce a la zona para después atacar la comunidad beduina. Posteriormente, las fuerzas israelíes irrumpieron en la comunidad con varios vehículos militares, de acuerdo con Wafa. Este ataque llega después de que durante la noche del miércoles varios colonos israelíes también lanzaran un ataque quemando casas e hiriendo a numerosos palestinos en las tres aldeas de componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land'; ganador del Óscar 2025. Pese a que la violencia de los colonos en Cisjordania es una constante desde hace años y se disparó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, haciendo de los ataques a palestinos, la destrucción de sus olivos, los robos de su ganado o los incendios contra sus propiedades una práctica cada vez más frecuente e intensa.
El presidente de Irán ordena publicar las identidades de los muertos en las manifestaciones
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado publicar las identidades de aquellas personas que han fallecido en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre y que, según el balance oficial, son unas 3.000 personas, si bien organizaciones civiles apuntan a más de 6.000 víctimas mortales como consecuencia de la represión.
El jefe adjunto de prensa de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, ha anunciado a través de un breve mensaje publicado redes sociales que, por orden de Pezehskian, "se harán públicos los nombres y datos de todas las personas fallecidas en los recientes y trágicos sucesos".
