Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel mata este jueves a dos palestinos en el sur de la Franja de Gaza

El Ejército israelí mató a tiros este jueves en menos de una hora a dos palestinos en dos diferentes incidentes al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informó a EFE fuentes del hospital Médico Nasser, que atendió a las víctimas. Los dos fallecidos fueron identificados como Mohamed Osama Imran, 19 años, y Ahmed Ramzi Barbakh, 32 años. Pese a que hay un alto el fuego declarado en Gaza desde hace ya más de tres meses, diariamente se siguen registrando palestinos muertos por ataques de Israel en diferentes puntos del enclave. Según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja cerca de 500 palestinos, incluidos mujeres y niños, han sido asesinados y más de un millar han quedado heridos desde el inicio de esta tregua. En total, desde que las tropas iniciaran esta ofensiva como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha matado ya al menos a 71.667 y ha causado 171.343 heridos, muchos con amputaciones, según cifras de Sanidad. Estas cifras no incluyen a las miles de personas que siguen bajo los escombros causados por los bombardeos israelíes, que los equipos de rescate palestinos están teniendo dificultades para rescatar ante la falta de maquinaria pesada.