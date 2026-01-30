El Gobierno de Siria y los kurdosirios anuncian un acuerdo "integral" para su adhesión al Estado

El Gobierno de Damasco y la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) anunciaron este viernes un nuevo acuerdo "integral" para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo colapsara este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

"Un acuerdo de alto el fuego ha sido alcanzado entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática en el marco de un pacto integral, con un entendimiento sobre la integración por fases de las fuerzas militares y administrativas de ambas partes", reza el texto del acuerdo, difundido por las FSD.

La televisión estatal siria, Al Ijbariya, confirmó el mismo contenido, atribuido a una fuente gubernamental.

El pacto estipula la integración estatal de las instituciones gestionadas por la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), un ente de gobierno paralelo en las áreas hasta ahora controladas por la alianza liderada por kurdos.

Integración militar

En el plano militar, las fuerzas de los dos bandos deberán retirarse de todas las líneas cero y se procederá a formar una nueva división en las tropas gubernamentales integrada por tres brigadas generales de las FSD, a las que se sumará una cuarta recabada específicamente de la ciudad de Kobani.

Kobani, de mayoría kurda y asediada durante los choques de las últimas semanas, está alejada del grueso del territorio que mantenía la coalición de grupos armados más al noreste del país.

Según el texto, las partes también han accedido a que las tropas del Ministerio del Interior entren finalmente a las ciudades de Al Hasakah, capital de la provincia homónima, y Qamishli, una estratégica localidad mayoritariamente habitada por kurdos en la frontera con Turquía.

"El acuerdo tiene como objetivo unificar el territorio sirio y lograr una integración total de la región, fortaleciendo la cooperación entre las partes y unificando esfuerzos para reconstruir el país", concluye el entendimiento publicado por las FSD y por Al Ijbariya.

Alto el fuego

El nuevo pacto busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares e incluso un acuerdo marco anterior fracasaran en las últimas semanas.

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos.