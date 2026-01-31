Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania dice haber neutralizado 64 de 85 drones rusos lanzados durante la noche
Durante la noche del viernes al sábado, Rusia atacó Ucrania con un total de 85 drones, de los cuales 64 fueron neutralizados, según anunció la Fuerza Aérea ucraniana en su parte matinal, sin que se registraran por el momento daños en infraestructuras energéticas, conforme a la tregua parcial acordada esta semana. "El enemigo atacó con 85 drones de ataque de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otras clases, desde las direcciones de Oriol, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk (Rusia). De estos, aproximadamente 55 eran Shahed", afirmó la institución este sábado en sus redes sociales. El ataque fue repelido por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y de sistemas no tripulados, así como por grupos móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
Rusia asegura haber derribado 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del viernes al sábado 26 drones ucranianos en tres regiones rusas y la anexionada península de Crimea. "Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 26 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram. La mayoría, 17 aparatos, fueron abatidos en la región de Briansk, siete en Smolensk, uno en Bélgorod y otro en Crimea.
Zelenski señala que no hay acuerdo sobre la cuestión territorial
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que sigue sin haber acuerdo sobre la cuestión territorial en las conversaciones tripartitas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, para poner fin a la guerra, asegurando que cualquier pacto en este sentido tiene que tratarse entre líderes.
"Hasta el momento, no hemos logrado un acuerdo sobre la cuestión territorial, concretamente sobre una parte del este de Ucrania, la región de Donetsk. Creemos que las exigencias estrictas a Ucrania no constituyen en absoluto un compromiso", ha afirmado el mandatario ucraniano en declaraciones recogidas por la agencia estatal Ukrinform.
El Kremlin confirma que Trump pidió a Putin no bombardear Kiev hasta el 1 de febrero
El Kremlin confirmó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al líder ruso, Vladímir Putin, que suspendiera los bombardeos aéreos contra Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, cuando se celebrará la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi.
"Efectivamente, el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
“Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
Rusia ataca Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua energética
Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos, en un nuevo ataque aéreo que se produce horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo verbal con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que este último se comprometió a detener durante una semana los bombardeos a infraestructuras ucranianas.
En el balance del ataque ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana no se especifica cuál ha sido el objetivo de los drones y el misil lanzados por Rusia pero, según las informaciones en tiempo real publicadas durante la noche por este componente del Ejército ucraniano, prácticamente todos los drones han ido dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia o a zonas cercanas al frente.
Según el parte de la Fuerza Aérea, 80 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 25 y el misil balístico impactaron en quince localizaciones de Ucrania no especificadas.
Kiev contacta con SpaceX ante acusaciones de que drones rusos en ciudades ucranianas usan satélites Starlink
El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado este jueves que se ha puesto en contacto con la empresa aeroespacial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, ante las acusaciones de que drones rusos que operan en ciudades ucranianas podrían estar equipados con satélites Starlink.
"A pocas horas de recibir informes de que drones rusos equipados con conectividad Starlink estaban operando sobre ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se comunicó rápidamente con SpaceX y propuso formas concretas de resolver el problema", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.
Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío: "Estamos muy contentos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha dado su visto bueno a su iniciativa de dejar de bombardear Ucrania y las infraestructuras civiles durante una semana, en medio de las extremas condiciones climáticas.
Ucrania trabaja con SpaceX para que los drones rusos dejen de utilizar Starlink
El Ministerio de Defensa de Ucrania trabaja con SpaceX para evitar que el Ejército ruso pueda seguir utilizando conexión a internet suministrada por los satélites Starlink de la empresa estadounidense propiedad de Elon Musk en los drones que utiliza en la guerra, según dijo este viernes el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov. “Horas después de la aparición de drones rusos con conexión Starlink sobre las ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se puso en contacto con la empresa SpaceX (propietaria de Starlink) y propuso vías para resolver este problema”, escribió Fedórov en su cuenta de Telegram. El ministro ucraniano dio las gracias a la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell y a su dueño, Elon Musk, por su “reacción rápida”. Ucrania ha denunciado el uso desde finales de diciembre por parte del Ejército ruso de comunicaciones Starlink en los drones que utiliza en esta guerra.
