Israel prohíbe a MSF trabajar en Gaza a partir del 28 de febrero tras su negativa a dar una lista de sus empleados

Israel ha anunciado este domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) deberá cesar su actividad en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por su negativa a proporcionar la lista de sus empleados palestinos, una obligación "aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región", ha señalado el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que se encarga del registro de estas entidades.

"Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vueve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes", ha afirmado el titular del citado ministerior, Amichai Chikli, antes de acusar a la entidad de cambiar de opinión "abruptamente".

En un comunicado difundido el pasado viernes, MSF anunció su decisión final de no compartir con las autoridades israelíes ningún listado con información sobre sus trabajadores, palestinos o internacionales, dadas "las circunstancias actuales". Según la ONG, Israel no les garantiza que la información personal proporcionada sea usada únicamente para fines administrativos y no ponga en riesgo a los involucrados.

Para acceder a la exigencia del Gobierno de Binyamín Netanyahu, la organización exigía a cambio la "autoridad plena sobre todas las cuestiones de recursos humanos y la gestión de suministros médicos humanitarios", y el cese de los intentos de difamación contra MSF, ya que Israel la acusa sin pruebas de emplear "terroristas".

"Tras muchos meses de conversaciones infructuosas con las autoridades israelíes, y ante la incertidumbre en lo que concierne a la seguridad de nuestro personal o la gestión independiente de nuestras operaciones, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha decidido que, en las circunstancias actuales, no compartirá con las autoridades israelíes la lista de su personal palestino e internacional", subrayó la ONG en su comunicado.

MSF había informado el pasado 23 de enero a las autoridades israelíes de que, como medida excepcional, estaría dispuesta a compartir una lista definida de los nombres de su personal palestino e internacional; a fin de cumplir con los nuevos requisitos israelíes de registro para organizaciones internacionales y poder seguir operando en Gaza.

Otras ONG vetadas

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza o Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo de acuerdo con la legislación. Además de MSF, en esta lista están también, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

Este nuevo sistema de registro, que entró en vigor el pasado marzo, incluye polémicos motivos para denegar la actividad. Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, pero también "promover campañas de deslegitimación contra Israel", instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales, según las directrices publicadas por este ministerio.

Según la Aid Worker Security Dabatase, desde el inicio de la guerra en Gaza han muerto 576 trabajadores humanitarios. Por su parte, MSF sostiene que más de 1.700 trabajadores sanitarios han fallecido como consecuencia de los bombardeos israelíes, entre ellos 15 empleados de la ONG.