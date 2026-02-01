Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÍTICA DE TRUMP

El niño Liam Conejo y su padre ya están libres y de regreso en Minneapolis

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores, ha confirmado la noticia

Liam Conejo y su padre tras ser liberados

Liam Conejo y su padre tras ser liberados / EL PERIÓDICO

EFE

Nueva York

El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre han sido liberados este domingo del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis, causando gran indignación en el país.

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que fueron liberados y que hoy regresaron a Minneapolis (Minnesota).

El fallo del magistrado Fred Biery exigía la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dille.

El juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

