El niño Liam Conejo y su padre ya están libres y de regreso en Minneapolis

El niño de cinco años Liam Conejo Ramos y su padre han sido liberados este domingo del centro de inmigración en Texas donde estaban desde que el 22 de enero fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis, causando gran indignación en el país.

El congresista demócrata Joaquín Castro, que realizó una visita al centro de detención familiar junto a otros legisladores confirmó en su cuenta de X que fueron liberados y que hoy regresaron a Minneapolis (Minnesota).

El fallo del magistrado Fred Biery exigía la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dille.

Noticias relacionadas

El juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".