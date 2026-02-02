En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
La incertidumbre de las familias
En España residen casi 400.000 venezolanos, muchos de ellos con familiares repartidos entre distintos países, que dejaron hogares fragmentados y familias incompletas, y que mantienen la incertidumbre sobre su futuro, un mes después de la captura de Nicolás Maduro por EEUU. Sina, que permanece en Venezuela, describe ese sentimiento como "estar en 'standby', sin saber qué va a ocurrir".
Habla María Corina Machado
La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la "presión" que Estados Unidos ejerce sobre el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. "Las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor", declaró la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en una entrevista con la cadena CBS.
Las relaciones con República Dominicana
El Gobierno de Venezuela informó este domingo que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea entre ambos países, luego de que en julio de 2024 el país suramericano rompiera relaciones con la isla porque esta cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que "en los próximos días" se reactivarán los servicios consulares luego de un "trabajo conjunto" entre ambos países.
Una ONG venezolana informa de la excarcelación de un activista detenido hace más de cuatro años
La ONG venezolana Foro Penal informó este domingo que el activista y director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, fue excarcelado tras pasar más de cuatro años detenido, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria". "Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela", señaló la ONG en una publicación en X, donde compartió una fotografía del activista junto a su familia en una iglesia. El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que Tarazona fue excarcelado "hace unos minutos".
Ayuso se pregunta si Zapatero o Sánchez tendrán "la caradura" de atribuirse la liberación de presos venezolanos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el líder del Ejecutivo de la nación, Pedro Sánchez, tendrán la "caradura" de atribuirse la liberación de presos políticos en Venezuela. "¿Tendréis la cara dura ahora de poneros al frente y decir que gracias a vosotros van a liberar a presos políticos? Que entre ellos había españoles. Ahí no han estado ni Sánchez ni Zapatero", ha afirmado la también líder del PP de Madrid desde la II Intermunicipal del partido.
Trump dice que Cuba "acudirá a EEUU" para un acuerdo gracias a la presiones sobre el petróleo
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sostenido que Cuba acudirá a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo gracias a las restricciones para la llegada de petróleo a la isla y ha negado que esta situación pueda generar una crisis humanitaria, tras las acusaciones vertidas por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. "No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente acudirían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre. Acudirían a nosotros, llegarían a un acuerdo", ha respondido a los periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por una posible crisis humanitaria en el país latinoamericano derivada de una eventual falta de combustible.
Trump sugiere "juntar" a la oposición venezolana y al Gobierno chavista en futuras conversaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de "juntar" a la oposición venezolana y a las actuales autoridades chavistas, lideradas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, en posibles futuras conversaciones que determinen el rumbo del país latinoamericano. "Me encantaría poder hacer algo al respecto (de la situación en Venezuela) y quizás unir a las partes para hacer algo", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca ante los medios a bordo del avión presidencial, sin dar más detalles sobre una posible reunión entre ambos bandos.
Al ser preguntado por la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, Trump ha asegurado que es una "excelente persona", al tiempo que ha reivindicado el papel que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha tomado tras la intervención estadounidense en Venezuela. "Los líderes actuales están haciendo un muy buen trabajo", ha añadido.
Una hoja de ruta bilateral
El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este sábado que recibió en Caracas a la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, para marcar una hoja de ruta de trabajo "en asuntos de interés bilateral". A través de un mensaje en Telegram, Gil dijo que también se abordarán y resolverán las diferencias existentes por "la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del derecho internacional".
Elecciones en 18 o 24 meses
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas que podrían celebrarse elecciones en Venezuela dentro de 18 o 24 meses, informó este sábado el diario The Wall Street Journal. Según dicha publicación, algunos miembros de la Administración de Donald Trump han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios afirmando que la cooperación de Washington con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, es temporal.
Reabre la misión diplomática de EEUU en Venezuela
La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió, a través de su cuenta en X, dos fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- Tensión política por la filtración de la candidatura de Santiago a Capital Europea de la Ciencia
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago
- La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín
- Subastan 44 relojes requisados a un narco juzgado en Santiago para saldar su multa