Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El paso de Rafah, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y Gaza, se reabrirá completamente este lunes, tras retrasar Israel un día su apertura
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El presidente de Irán anuncia su disposición a negociar con Trump
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este martes que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la luz de la solicitud de los "gobiernos amigos" de Teherán a nivel regional.
"Ante las solicitudes de gobiernos amigos de la región para que respondan a la propuesta de negociaciones del presidente de Estados Unidos, he dado instrucciones a mi ministro de Exteriores (Abbas) Araqchi, siempre que exista un entorno propicio --libre de amenazas y expectativas irrazonables--, a entablar negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", ha declarado en redes sociales.
Un palestino de 19 años muere de un disparo en la cabeza a manos del Ejército israelí en Jan Yunis
Un palestino de 19 años ha muerto este martes de un disparo en la cabeza a manos del Ejército israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado.
El Hospital Nasser ha identificado a la víctima como Ahmed Muhamad Ahmed Abdel Aal, quien ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza por parte de efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
La Autoridad Palestina acusa a Israel de la "ejecución lenta" de un educador excarcelado una semana antes
La Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Presos Palestinos han acusado este lunes a Israel de la "ejecución lenta" del educador Jaled al Saifi, tras salir la pasada semana de la clínica del complejo penitenciario de Ayalón, en la ciudad israelí de Ramla (centro del país) en un estado de salud "extremadamente crítico" a causa de abusos cometidos en su contra durante el tiempo que pasó detenido.
"El preso liberado Jaled al Saifi (67 años), del campo de refugiados de Dheisheh/Belén, ha fallecido una semana después de su liberación de la clínica de la prisión de Ramla en estado extremadamente crítico", han anunciado ambas organizaciones en un comunicado conjunto en el que han precisado que se trataba de su segunda detención "desde el comienzo de la campaña genocida" en la Franja de Gaza "a pesar de su avanzada edad y su urgente necesidad de atención médica y tratamiento".
Israel "no acepta" el uso de símbolos de la Autoridad Palestina por el gobierno tecnócrata de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que Israel "no acepta" la utilización de símbolos de la Autoridad Palestina por parte del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), el gobierno tecnócrata encargado de gestionar la Franja de Gaza conforme al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.
"El logotipo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) que se presentó a Israel era totalmente distinto del publicado esta tarde", ha planteado Netanyahu en un mensaje oficial publicado en la noche del lunes.
"Israel no va a aceptar la utilización de un símbolo de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina no participa en la administración de Gaza", ha añadido.
El día de apertura de Rafah concluye con la salida de 15 gazatíes y 50 varados en el paso
La jornada de reapertura del paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, se acerca a su final este lunes sin alcanzar las cifras previstas: de los 200 palestinos que se espera que transiten el paso a diario sólo 15 han salido de Gaza, mientras que otros 50 continúan varados en su interior sin acceder al enclave.
A primera hora de este lunes, tanto los medios egipcios como las autoridades israelíes confirmaban que el paso estaba abierto y habían accedido a él un grupo de palestinos (fundamentalmente mujeres y niños), tratándose de las 50 personas cuyo retorno a Gaza estaba previsto para hoy, si bien aún no han llegado a territorio palestino.
Por la tarde abandonarían el enclave 15 gazatíes, en la que ha sido la primera evacuación médica a través de Rafah desde mayo de 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Netanyahu advierte a Irán: "Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes a Irán de que "sufrirá consecuencias insoportables" si decide atacar Israel.
"Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables", afirmó Netanyahu en un discurso ante la Knéset (parlamento de Israel) de cuya fundación se cumple hoy el 77 aniversario.
"Nos esperan más retos, más momentos difíciles. Pero estamos alerta y preparados para cualquier acontecimiento, seguimos de cerca lo que está sucediendo y estamos preparados para cualquier escenario", dijo.
Palestinos esperan en el sur de Gaza a salir del enclave tras la apertura de Rafah
Decenas de palestinos esperan en Jan Yunis (sur de Gaza) a recibir la luz verde de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las demás partes implicadas para salir de la Franja para recibir tratamiento médico en Egipto, después de la apertura del cruce de Rafah entre ambos territorios.
"La OMS se puso en contacto con nosotros y nos pidió que nos dirigiéramos al Hospital Al Amal (Jan Yunis) para recibir tratamiento en el extranjero, ahora esperamos para viajar, si Dios quiere", dice a EFE Ibrahim Hasan Abu Turayya, de Deir al Balah (centro), que explica cómo resultó herido dos veces por bombardeos del Ejército israelí en la Franja.
Abu Turayya espera abandonar el enclave a través del cruce de Rafah, en la divisoria entre Gaza y Egipto, si bien este lunes las autoridades israelíes advirtieron que por él sólo cruzarían cinco personas.
España condena los ataques de Israel en Gaza y llama a "evitar todo obstáculo" para avanzar en el plan de paz
El Gobierno ha condenado este lunes los "continuos ataques" por parte del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza, reclamando a "todas las partes" que eviten cualquier "obstáculo" que impida avanzar en la segunda fase del plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para este territorio.
"El Gobierno de España condena los continuos ataques de las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza, que violan el alto el fuego alcanzado en Gaza, y han provocado ya la muerte de más de medio millar de palestinos y la destrucción de infraestructuras vitales", ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Así las cosas, el Ejecutivo ha instado al Gobierno de Benjamin Netanyahu "a cumplir con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", por el que se respalda el plan de paz y se autoriza a los estados miembro a participar en la llamada Junta de Paz, "así como con el Derecho Internacional Humanitario".
Netanyahu afirma que Israel "no es una democracia perfecta" pero defiende que hace frente a "grandes desafíos"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que el país "no es una democracia perfecta" pero ha hecho hincapié en que sí hace frente a "grandes desafíos" a los que ningún otra nación ha de enfrentarse, tal y como ha defendido.
En un discurso ante el Parlamento, el mandatario ha recalcado que "con los enemigos a las puertas" de Israel, "la democracia protege su resiliencia y su estabilidad". En este sentido, ha pedido a los diputados reducir la tensión en la Cámara, al tiempo que ha expresado que prefiere un Parlamento "ronco" a uno "en el que los diputados no puedan hablar".
"Acallar las voces de las autoridades o de la opinión pública a través de los medios de comunicación supondría el final de la democracia. La gente debe decidir. ¿Y cómo se decide? Con elecciones", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.
Google violó sus normas al vender su IA a un contratista militar de Israel
Google violó sus propias políticas que en 2024 prohibían vender sus sistemas de inteligencia artificial con fines militares para ayudar a un contratista de Israel a analizar los vídeos registrados desde drones. Así lo desvela un antiguo empleado del gigante tecnológico en una denuncia confidencial a la que The Washington Post ha podido acceder.
Según alega el demandante, la compañía prestó asistencia a la firma tecnológica israelí CloudEx, que vende a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) armas y sistemas de vigilancia que después han sido desplegados en Gaza. El contratista utilizó Gemini, la IA de Google, para analizar las imágenes captadas e identificar objetos como drones, soldados o vehículos blindados.
En ese momento, Google indicaba en sus "principios de IA" que no utilizaría su tecnología para alimentar sistemas que "violaran las normas aceptadas internacionalmente". Según el demandante, la compañía incumplió ese compromiso y, al contradecir lo declarado públicamente, también engañó tanto a inversores como a las autoridades reguladoras.
