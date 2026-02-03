El exministro laborista Peter Mandelson renuncia a su asiento en la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein

El exministro laborista Peter Mandelson ha renunciado este martes a su asiento en la Cámara de los Lores tras salir a la luz nuevos documentos sobre su relación con el multimillonario y pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Mandelson, embajador del Reino Unido en Washington hasta el pasado septiembre, ha acabado cediendo a las presiones de los principales partidos parlamentarios y del Gobierno laborista, los cuales estaban iniciando un proceso legislativo para echarlo por la fuerza y despojarle de su título de Lord. Su renuncia le permitirá mantener el título por ahora, aunque el Ejecutivo tiene previsto seguir adelante con la nueva legislación.

Los vínculos de Mandelson con Epstein llevaron al primer ministro, Keir Starmer, a cesarle como embajador en Washington apenas siete meses después de tomar posesión del cargo. Pero los nuevos documentos publicados por el Gobierno de Estados Unidos, incluidas fotografías suyas en ropa interior y correos electrónicos con Epstein, han obligado a Downing Street a actuar con mayor contundencia. A las presiones para expulsarle de los Lores se ha sumado este martes la apertura de una investigación criminal, por parte de la Policía Metropolitana, para aclarar si compartió información sensible en su etapa como ministro de Comercio en el Gobierno de Gordon Brown.

Investigación criminal

Downing Street considera que Mandelson infringió la ley al facilitar información sensible a Epstein en los años posteriores a la crisis financiera de 2008. Según los correos publicados este fin de semana, el exministro le informó sobre los planes de su Gobierno de vender activos del Estado para reducir la deuda pública y para evitar subir impuestos de cara a las elecciones de 2010, algo que acabó confirmándose meses más tarde. Mandelson también avisó a Epstein de los planes de la Unión Europea de aprobar un rescate de 500.000 millones de euros para salvar la moneda común y aseguró estar trabajando para "enmendar" el impuesto especial a las bonificaciones de los banqueros planteado por uno de sus colegas en el Ejecutivo, el entonces ministro de Economía, Alistair Darling.

La Policía Metropolitana ha confirmado la apertura de la investigación criminal tras recibir un dossier del Gobierno con detalles sobre los correos intercambiados por Mandelson y Epstein, así como datos adicionales proporcionados por el propio Gordon Brown, quien ha asegurado haber contactado este martes con el jefe del cuerpo policial, Mark Rowley, para trasladarle “información relevante para su investigación sobre la divulgación, por parte de Mandelson, de información gubernamental confidencial y sensible para el mercado”. Los principales partidos políticos también habían reclamado a las autoridades que actuaran lo antes posible.

Supuestos cobros

Uno de los principales asuntos que los agentes tratarán de resolver es si Mandelson cobró hasta 75.000 dólares de Epstein en tres pagos realizados entre 2003 y 2004, tal y como muestran los documentos publicados este fin de semana, y cuál fue el motivo de estas transferencias. Una cantidad que se suma a otros 10.000 dólares que el multimillonario estadounidense prestó a su marido, Reinaldo Avila da Silva, en 2009. El exministro ha asegurado no recordar los pagos de 2003 y 2004 y ha puesto en duda la autenticidad de los documentos publicados.

El escándalo ha salpicado a Starmer y a su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney, quienes apostaron encarecidamente por Mandelson para ocupar el cargo de embajador en Washington, pocos meses después de la victoria laborista en las elecciones generales de 2024, a pesar de que en ese momento ya se conocían parte de sus vínculos con Epstein. Las presiones para que Downing Street aclare si se examinó debidamente el historial del exministro antes de su nombramiento han ido en aumento en las últimas horas, provocando un nuevo dolor de cabeza para un primer ministro que necesita remontar en las encuestas lo antes posible para evitar nuevos desafíos a su liderazgo.